После скандального развода: фронтмен группы СКАЙ впервые показал свою новую избранницу
20 марта, 18:25
Мария Примыч
Основні тези
  • Олег Собчук впервые показал свою новую избранницу, менеджера группы СКАЙ Тамару Божко, поздравив ее с днем рождения в инстаграме.
  • Музыкант добавил к поздравлению строки из песни "Кохана".

Фронтмен рок-группы СКАЙ Олег Собчук впервые показал свою новую избранницу. Музыкант трогательно поздравил ее с днем рождения.

Собчук опубликовал фото с любимой на своей странице в инстаграме. Он находится в отношениях с менеджером группы СКАЙ Тамарой Божко.

Олег Собчук поделился селфи с Тамарой Божко. Музыкант нежно обратился к любимой в ее день рождения – он прикрепил к сообщению строки из песни группы СКАЙ "Кохана".

"Ти небесами подарована мені
За що – дізнатись я не в силі.
Немов вогонь свічі чарівний
Ти мою душу зігріваєш уві сні.
Своєю ласкою й любов'ю
Даруєш крила, щоб літати
Й думки, неначе в морі хвилі,
Ти вмієш правильно читати.

Кохана! Кохана! Кохана!
Ніжна і жадана
Кохана! Кохана! Кохана!
Ти Богом мені дана!"

Собчук добавил: "С днем рождения, любимая! Пусть осуществляются мечты".

Олег Собчук с любимой / Фото из инстаграма музыканта

Кстати, ранее фронтмен группы "Скай" рассказывал, как появилась песня "Кохана". К Собчуку обратился Юрий из Днепра и попросил поздравить его жену с юбилеем. Мужчина написал стихотворение, правда, на русском языке, музыкант перевел его на украинский и вместе с командой создал композицию.

Напомним, что Собчук признался, что находится в отношениях еще в апреле 2025 года в программе ЖВЛ. Тогда музыкант не поделился подробностями, но заметил, что к женитьбе пока не готов.

Что известно о браке Олега Собчука?

  • Бывшую жену Олега Собчука зовут Мария. В ноябре 2023 года женщина сообщила, что они разводятся после 20 лет брака и заявила, что находилась в токсичных отношениях.

  • Мария назвала Олега абьюзером, а также обнародовала их переписку, где они обсуждали совместное имущество. Собчук назвал бывшую избранницу "неблагодарным созданием".

  • Позже фронтмент группы СКАЙ рассказал, что они с Марией разошлись еще до начала полномасштабного вторжения, а в мае 2023 года официально развелись. В то же время обвинения в абьюзе он не прокомментировал.

  • Экс-супруги воспитывают двух общих детей: дочь Татьяну и сына Арсена.