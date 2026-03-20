Собчук опубликовал фото с любимой на своей странице в инстаграме. Он находится в отношениях с менеджером группы СКАЙ Тамарой Божко.
Олег Собчук поделился селфи с Тамарой Божко. Музыкант нежно обратился к любимой в ее день рождения – он прикрепил к сообщению строки из песни группы СКАЙ "Кохана".
"Ти небесами подарована мені
За що – дізнатись я не в силі.
Немов вогонь свічі чарівний
Ти мою душу зігріваєш уві сні.
Своєю ласкою й любов'ю
Даруєш крила, щоб літати
Й думки, неначе в морі хвилі,
Ти вмієш правильно читати.
Кохана! Кохана! Кохана!
Ніжна і жадана
Кохана! Кохана! Кохана!
Ти Богом мені дана!"
Собчук добавил: "С днем рождения, любимая! Пусть осуществляются мечты".
Олег Собчук с любимой / Фото из инстаграма музыканта
Кстати, ранее фронтмен группы "Скай" рассказывал, как появилась песня "Кохана". К Собчуку обратился Юрий из Днепра и попросил поздравить его жену с юбилеем. Мужчина написал стихотворение, правда, на русском языке, музыкант перевел его на украинский и вместе с командой создал композицию.
Напомним, что Собчук признался, что находится в отношениях еще в апреле 2025 года в программе ЖВЛ. Тогда музыкант не поделился подробностями, но заметил, что к женитьбе пока не готов.
Что известно о браке Олега Собчука?
Бывшую жену Олега Собчука зовут Мария. В ноябре 2023 года женщина сообщила, что они разводятся после 20 лет брака и заявила, что находилась в токсичных отношениях.
Мария назвала Олега абьюзером, а также обнародовала их переписку, где они обсуждали совместное имущество. Собчук назвал бывшую избранницу "неблагодарным созданием".
Позже фронтмент группы СКАЙ рассказал, что они с Марией разошлись еще до начала полномасштабного вторжения, а в мае 2023 года официально развелись. В то же время обвинения в абьюзе он не прокомментировал.
Экс-супруги воспитывают двух общих детей: дочь Татьяну и сына Арсена.