Собчук опубликовал фото с любимой на своей странице в инстаграме. Он находится в отношениях с менеджером группы СКАЙ Тамарой Божко.

Олег Собчук поделился селфи с Тамарой Божко. Музыкант нежно обратился к любимой в ее день рождения – он прикрепил к сообщению строки из песни группы СКАЙ "Кохана".

"Ти небесами подарована мені

За що – дізнатись я не в силі.

Немов вогонь свічі чарівний

Ти мою душу зігріваєш уві сні.

Своєю ласкою й любов'ю

Даруєш крила, щоб літати

Й думки, неначе в морі хвилі,

Ти вмієш правильно читати.

Кохана! Кохана! Кохана!

Ніжна і жадана

Кохана! Кохана! Кохана!

Ти Богом мені дана!"

Собчук добавил: "С днем рождения, любимая! Пусть осуществляются мечты".

Олег Собчук с любимой

Кстати, ранее фронтмен группы "Скай" рассказывал, как появилась песня "Кохана". К Собчуку обратился Юрий из Днепра и попросил поздравить его жену с юбилеем. Мужчина написал стихотворение, правда, на русском языке, музыкант перевел его на украинский и вместе с командой создал композицию.

Напомним, что Собчук признался, что находится в отношениях еще в апреле 2025 года в программе ЖВЛ. Тогда музыкант не поделился подробностями, но заметил, что к женитьбе пока не готов.

