После громкого развода: лидер группы СКАЙ намекнул на тайную свадьбу

Рок-музыкант и лидер группы СКАЙ Олег Собчук, похоже, изменил семейное положение. Артист впервые публично назвал свою избранницу Тамару Божко женой, чем подогрел слухи об их возможной тайной свадьбе.

О своей личной жизни Собчук рассказал в кратком интервью блогеру Александру Преподобному, которое было опубликовано на его странице в инстаграме.

Во время беседы артист рассказал, как они с Тамарой распределяют финансовые вопросы.

Я мужчина, все на мне. Но моя жена является и бухгалтером, и юристом, и менеджером группы СКАЙ,

– сказал музыкант.

Именно слово "жена" привлекло внимание, ведь ранее Собчук не заявлял об официальном браке с Тамарой Божко.

О новых отношениях после развода Собчук впервые заговорил весной 2025 года. Тогда он признался, что в его жизни появилась любимая женщина, однако не стал раскрывать ее личность. Это музыкант сделал только в марте 2026 года.

Ранее Олег Собчук около 20 лет был женат на Марии, с которой воспитывает двоих детей – дочь Татьяну и сына Арсена. После разрыва женщина заявляла, что их отношения были токсичными.