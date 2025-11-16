16 ноября, 16:35
Фронтмен группы СКАЙ впервые вышел на связь после внезапной госпитализации
Основні тези
- Лидер группы СКАЙ Олег Собчук попал в больницу с предынфарктным состоянием, однако его состояние стабильное благодаря оперативной работе врачей.
- Собчук успокоил поклонников коротким постом "Жить буду", однако больше деталей о своем самочувствии не предоставил.
На днях стало известно, что лидер украинской рок-группы СКАЙ Олег Собчук попал в больницу. У него диагностировали предынфарктное состояние.
Для того, чтобы успокоить встревоженных поклонников певец сделал короткое заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу артиста в фейсбуке.
Олег Собчук написал в соцсети лаконичный комментарий "Жить буду".
В то же время больше никаких поробит о самочувствии он не разглашал.
Что известно о проблемах со здоровьем у певца?
- Накануне на официальной странице группы СКАЙ опубликовали пост, в котором сообщили о том, что Олег Собчук попал в больницу из-за предынфарктного состояния.
- В то же время благодаря оперативной работе врачей его состояние удалось стабилизировать.
- Певец сейчас находится под наблюдением медиков.
- До этого Олег Собчук получил контузию глаза. Он травмировался в Киеве в гримерке.