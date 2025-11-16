Фронтмен группы СКАЙ впервые вышел на связь после внезапной госпитализации

На днях стало известно, что лидер украинской рок-группы СКАЙ Олег Собчук попал в больницу. У него диагностировали предынфарктное состояние.

Для того, чтобы успокоить встревоженных поклонников певец сделал короткое заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу артиста в фейсбуке.

Интересно Я не п*зд*ла миллионы, – певица возмутилась из-за использования ее фото в материалах о коррупции

Олег Собчук написал в соцсети лаконичный комментарий "Жить буду".

Олег Собчук из СКАЙ вышел на связь после госпитализации из-за проблем с сердцем/ Скриншот из фейсбука

В то же время больше никаких поробит о самочувствии он не разглашал.

Что известно о проблемах со здоровьем у певца?