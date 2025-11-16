Укр Рус
16 листопада, 16:35
Фронтмен гурту СКАЙ уперше вийшов на зв'язок після раптової госпіталізації

Софія Хомишин
Основні тези
  • Лідер гурту СКАЙ Олег Собчук потрапив до лікарні з передінфарктним станом, проте його стан стабільний завдяки оперативній роботі лікарів.
  • Собчук заспокоїв шанувальників коротким повідомленням "Жити буду", однак більше деталей про своє самопочуття не надав.

Днями стало відомо, що лідер українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук потрапив до лікарні. У нього діагностували передінфарктний стан.

Для того, щоб заспокоїти стривожених шанувальників співак зробив коротку заяву. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку артиста в фейсбуці. 

Олег Собчук написав у соцмережі лаконічний коментар "Жити буду". 

Олег Собчук зі СКАЙ вийшов на зв'язок після госпіталізації через проблеми з серцем/ Скриншот з фейсбуку

Водночас більше ніяких поробить про самопочуття він не розголошував. 

Що відомо про проблеми зі здоров'ям у співака? 

  • Напередодні на офіційній сторінці гурту СКАЙ опублікували допис, у якому повідомили про те, що Олег Собчук потрапив до лікарні через передінфарктний стан.
  • Водночас завдяки оперативній роботі лікарів його стан вдалося стабілізувати.
  • Співак наразі перебуває під наглядом медиків.
  • До цього Олег Собчук отримав контузію ока. Він травмувався у Києві в гримерці. 