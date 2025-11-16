16 листопада, 16:35
Фронтмен гурту СКАЙ уперше вийшов на зв'язок після раптової госпіталізації
Основні тези
Днями стало відомо, що лідер українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук потрапив до лікарні. У нього діагностували передінфарктний стан.
Для того, щоб заспокоїти стривожених шанувальників співак зробив коротку заяву. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку артиста в фейсбуці.
Олег Собчук написав у соцмережі лаконічний коментар "Жити буду".
Водночас більше ніяких поробить про самопочуття він не розголошував.
Що відомо про проблеми зі здоров'ям у співака?
- Напередодні на офіційній сторінці гурту СКАЙ опублікували допис, у якому повідомили про те, що Олег Собчук потрапив до лікарні через передінфарктний стан.
- Водночас завдяки оперативній роботі лікарів його стан вдалося стабілізувати.
- Співак наразі перебуває під наглядом медиків.
- До цього Олег Собчук отримав контузію ока. Він травмувався у Києві в гримерці.