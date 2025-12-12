Олег Винник впервые объяснил, почему не приезжает с концертами в Украину

Олег Винник живет в Германии и с начала полномасштабного вторжения не возвращался в Украину. В 2025 году он возобновил концертную деятельность после длительного перерыва, однако все выступления провел за рубежом.

Многие поклонники спрашивают, почему артист не дает концерты на родине. Винник наконец ответил на этот вопрос в интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина LIFE, передает 24 Канал.

Не пропустите На фоне скандала с GBar: Сабина Мусина подала в суд на бывшего мужа

Олег Винник отметил, что не является организатором концертов и не может самостоятельно устраивать выступления. По его словам, это требует значительных капиталовложений: надо организовать переезды, площадки, город проведения концерта.

Я могу прийти и вам спеть... Каждый должен делать свое дело. Должен быть профессионал,

– объяснил артист.

Он добавил, что за время полномасштабной войны ему не поступало ни одного предложения от украинских организаторов.

Организуйте – я приеду... Все же думают, что мы там ой-йой. Нет, нет ой-йой. Есть дело. Есть проданный билет – есть полученный процент. Ты мне предлагаешь – я делаю,

– подчеркнул Винник.

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Для справки! Это было первое большое интервью Олега Винника за последние два года. До этого с журналистами певец общался в 2023 году. Тогда видео вышло на ютуб-канале КРП.

Что известно о жизни Олега Винника в Германии?