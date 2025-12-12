Многие поклонники спрашивают, почему артист не дает концерты на родине. Винник наконец ответил на этот вопрос в интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина LIFE, передает 24 Канал.

Не пропустите На фоне скандала с GBar: Сабина Мусина подала в суд на бывшего мужа

Олег Винник отметил, что не является организатором концертов и не может самостоятельно устраивать выступления. По его словам, это требует значительных капиталовложений: надо организовать переезды, площадки, город проведения концерта.

Я могу прийти и вам спеть... Каждый должен делать свое дело. Должен быть профессионал,

– объяснил артист.

Он добавил, что за время полномасштабной войны ему не поступало ни одного предложения от украинских организаторов.

Организуйте – я приеду... Все же думают, что мы там ой-йой. Нет, нет ой-йой. Есть дело. Есть проданный билет – есть полученный процент. Ты мне предлагаешь – я делаю,

– подчеркнул Винник.

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Для справки! Это было первое большое интервью Олега Винника за последние два года. До этого с журналистами певец общался в 2023 году. Тогда видео вышло на ютуб-канале КРП.

Что известно о жизни Олега Винника в Германии?