Багато шанувальників запитують, чому артист не дає концерти на батьківщині. Винник нарешті відповів на це питання в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна LIFE, передає 24 Канал.
Не пропустіть На фоні скандалу з GBar: Сабіна Мусіна подала до суду на колишнього чоловіка
Олег Винник зазначив, що не є організатором концертів і не може самостійно влаштовувати виступи. За його словами, це потребує значних капіталовкладень: треба організувати переїзди, майданчики, місто проведення концерту.
Я можу прийти і вам заспівати... Кожен має робити свою справу. Має бути професіонал,
– пояснив артист.
Він додав, що за час повномасштабної війни йому не надходило жодної пропозиції від українських організаторів.
Організуйте – я приїду… Всі ж думають, що ми там ой-йой. Ні, немає ой-йой. Є справа. Є проданий квиток – є отриманий відсоток. Ти мені пропонуєш – я роблю,
– наголосив Винник.
Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн
Для довідки! Це було перше велике інтерв'ю Олега Винника за останні два роки. До цього з журналістами співак спілкувався у 2023 році. Тоді відео вийшло на ютуб-каналі КРП.
Що відомо про життя Олега Винника у Німеччині?
- Співак залишається громадянином України, але здав внутрішній паспорт після того, як став на постійний облік в українському посольстві у Берліні.
- Винник проживає у Німеччині з 2000 року й має статус резидента країни. Зараз співак разом із сім'єю мешкає у Берліні.
- Зауважимо, що люди, які постійно живуть за кордоном, користуються лише закордонним паспортом – саме тому внутрішній документ здається при оформленні постійного проживання.