Багато шанувальників запитують, чому артист не дає концерти на батьківщині. Винник нарешті відповів на це питання в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна LIFE, передає 24 Канал.

Олег Винник зазначив, що не є організатором концертів і не може самостійно влаштовувати виступи. За його словами, це потребує значних капіталовкладень: треба організувати переїзди, майданчики, місто проведення концерту.

Я можу прийти і вам заспівати... Кожен має робити свою справу. Має бути професіонал,

– пояснив артист.

Він додав, що за час повномасштабної війни йому не надходило жодної пропозиції від українських організаторів.

Організуйте – я приїду… Всі ж думають, що ми там ой-йой. Ні, немає ой-йой. Є справа. Є проданий квиток – є отриманий відсоток. Ти мені пропонуєш – я роблю,

– наголосив Винник.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Для довідки! Це було перше велике інтерв'ю Олега Винника за останні два роки. До цього з журналістами співак спілкувався у 2023 році. Тоді відео вийшло на ютуб-каналі КРП.

