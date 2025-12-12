Олег Винник вперше пояснив, чому не приїжджає з концертами в Україну

Олег Винник мешкає у Німеччині й з початку повномасштабного вторгнення не повертався в Україну. У 2025 році він відновив концертну діяльність після тривалої перерви, однак усі виступи провів за кордоном.

Багато шанувальників запитують, чому артист не дає концерти на батьківщині. Винник нарешті відповів на це питання в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна LIFE, передає 24 Канал.

Олег Винник зазначив, що не є організатором концертів і не може самостійно влаштовувати виступи. За його словами, це потребує значних капіталовкладень: треба організувати переїзди, майданчики, місто проведення концерту.

Я можу прийти і вам заспівати... Кожен має робити свою справу. Має бути професіонал,

– пояснив артист.

Він додав, що за час повномасштабної війни йому не надходило жодної пропозиції від українських організаторів.

Організуйте – я приїду… Всі ж думають, що ми там ой-йой. Ні, немає ой-йой. Є справа. Є проданий квиток – є отриманий відсоток. Ти мені пропонуєш – я роблю,

– наголосив Винник.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Для довідки! Це було перше велике інтерв'ю Олега Винника за останні два роки. До цього з журналістами співак спілкувався у 2023 році. Тоді відео вийшло на ютуб-каналі КРП.

Що відомо про життя Олега Винника у Німеччині?