Олег Винник снова отменил концерт в Польше и анонсировал турне в новой стране

Украинский исполнитель Олег Винник, который практически исчез из публичного пространства после начала полномасштабного вторжения России, в очередной раз пытается вернуться к концертной деятельности. Правда, это ему не слишком хорошо удается.

Так, стало известно, что отменили запланированное на 24 апреля 2025 года выступление певца в Варшаве. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт клуба Stodoła.

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Сначала этот концерт должен был стать возвращением артиста на сцену после более чем двухлетнего перерыва. Билеты поступили в продажу еще в декабре прошлого года, однако интерес публики оказался незначительным – заполненность зала не превысила 12,5%. Стоимость на билеты колебалась от 1800 до более 4000 гривен с человека.

Стоит отметить, что это уже вторая неудачная попытка Винника выступить в столице Польши. Предыдущий концерт, запланированный на 21 декабря 2024 года, также пришлось отменить.

В обоих случаях официальной причиной отмены выступлений назвали "технические обстоятельства".



В Польше отменили концерт Олега Винника / Скриншот из сайта

В то же время в феврале этого года Винник таки вернулся на сцену с концертами в Праге. Однако выступление вызвало противоречивую реакцию, поскольку певец исполнял песни на русском языке, хотя ранее публично обещал отказаться от русскоязычного репертуара.

На фоне неудач в Польше артист объявил новый гастрольный тур по Германии. На декабрь 2025 года уже запланировано семь выступлений в разных городах, среди которых Берлин, Гамбург и Франкфурт. Билеты стоят от 59 до 119 евро (примерно 2640-5330 гривен).