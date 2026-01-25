Друг Олега Винника заявил, что певец перенес два инсульта

Музыкант, продюсер и военнослужащий Роман Недзельский заявил, что Олег Винник, который отсиживается за границей, перенес два инсульта. Также он утверждает, что певец тяжело пережил хейт.

О Виннике Недзельский вспомнил в интервью Натальи Влащенко.

Тоже интересно Русский язык, гражданство, "зрада": что Олег Винник рассказал в первом за 2 года интервью

Роман Недзельский рассказал, что Олег Винник один из первых начал помогать его батальону, когда началась война. Музыкант два раза приезжал к певцу в Германию: забирал машины и колеса.

Олег получил один инсульт, потом – второй. Я к нему приехал, надо было, чтобы он записал обращение к меценатам, а у него лицо перекошенное. Он говорит: "Ну как я сделаю? Давай аудио. Я не хочу, чтобы меня люди таким видели. Я восстановлюсь и тогда буду делать",

– вспомнил Недзельский.

Кроме того, военнослужащий поделился, что год назад предлагал Виннику присоединиться к Культурному десанту, где служат известные люди. Недзельский утверждает, что артист был готов одеть форму.

Но когда я переговорил со своими старшими офицерами, они сказали: "Уже столько негатива на него вылито, для нас это токсично. Давай кого угодно, только не Олега",

– рассказал он.

Интервью с Романом Недзельским: смотрите видео онлайн

Где сейчас Олег Винник?