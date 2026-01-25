О Виннике Недзельский вспомнил в интервью Натальи Влащенко.
Роман Недзельский рассказал, что Олег Винник один из первых начал помогать его батальону, когда началась война. Музыкант два раза приезжал к певцу в Германию: забирал машины и колеса.
Олег получил один инсульт, потом – второй. Я к нему приехал, надо было, чтобы он записал обращение к меценатам, а у него лицо перекошенное. Он говорит: "Ну как я сделаю? Давай аудио. Я не хочу, чтобы меня люди таким видели. Я восстановлюсь и тогда буду делать",
– вспомнил Недзельский.
Кроме того, военнослужащий поделился, что год назад предлагал Виннику присоединиться к Культурному десанту, где служат известные люди. Недзельский утверждает, что артист был готов одеть форму.
Но когда я переговорил со своими старшими офицерами, они сказали: "Уже столько негатива на него вылито, для нас это токсично. Давай кого угодно, только не Олега",
– рассказал он.
Интервью с Романом Недзельским: смотрите видео онлайн
Где сейчас Олег Винник?
Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Олег Винник выехал в Германию. Он отмечал, что покинул Украину законно, ведь является резидентом Германии.
Не так давно Винник дал первое за два года интервью. Во время разговора он, в частности, встал на защиту русского. Певец считает, что запрет на общение на языке врага был бы неуместным.
Более того, артист не собирается отказываться от своего русскоязычного репертуара.
Винник также заявил, что не считает себя предателем. "Предатель – это тот, кто на той стороне, кто предает свою страну. Я никогда не отрекался от этой страны. Я делаю то, что могу. Но в конце концов, прозрение будет", – добавил он.