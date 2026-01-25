Про Винника Недзельський згадав в інтерв'ю Наталії Влащенко.
Роман Недзельський розповів, що Олег Винник один із перших почав допомагати його батальйону, коли почалася війна. Музикант два рази приїжджав до співака у Німеччину: забирав машини й колеса.
Олег отримав один інсульт, потім – другий. Я до нього приїхав, треба було, щоб він записав звернення до меценатів, а в нього лице перекошене. Він каже: "Ну як я зроблю? Давай аудіо. Я не хочу, щоб мене люди таким бачили. Я відновлюсь і тоді буду робити",
– пригадав Недзельський.
Крім того, військовослужбовець поділився, що рік тому пропонував Виннику долучитися до Культурного десанту, де служать відомі люди. Недзельський стверджує, що артист був готовий одягнути форму.
Але коли я переговорив зі своїми старшими офіцерами, вони сказали: "Вже стільки негативу на нього вилито, для нас це є токсично. Давай кого завгодно, тільки не Олега",
– розповів він.
Інтерв'ю з Романом Недзельським: дивіться відео онлайн
Де зараз Олег Винник?
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Олег Винник виїхав до Німеччини. Він наголошував, що покинув Україну законно, адже є резидентом Німеччини.
Не так давно Винник дав перше за два роки інтерв'ю. Під час розмови він, зокрема, став на захист російської. Співак вважає, що заборона на спілкування мовою ворога була б недоречною.
Ба більше, артист не збирається відмовлятися від свого російськомовного репертуару.
Винник також заявив, що не вважає себе зрадником. "Зрадник – це той, хто на тому боці, хто зраджує свою країну. Я ніколи не відрікався від цієї країни. Я роблю те, що можу. Але зрештою, прозріння буде", – додав він.