Друг Олега Винника заявив, що співак переніс два інсульти

Музикант, продюсер і військовослужбовець Роман Недзельський заявив, що Олег Винник, який відсиджується за кордоном, переніс два інсульти. Також він стверджує, що співак важко пережив хейт.

Про Винника Недзельський згадав в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Роман Недзельський розповів, що Олег Винник один із перших почав допомагати його батальйону, коли почалася війна. Музикант два рази приїжджав до співака у Німеччину: забирав машини й колеса.

Олег отримав один інсульт, потім – другий. Я до нього приїхав, треба було, щоб він записав звернення до меценатів, а в нього лице перекошене. Він каже: "Ну як я зроблю? Давай аудіо. Я не хочу, щоб мене люди таким бачили. Я відновлюсь і тоді буду робити",

– пригадав Недзельський.

Крім того, військовослужбовець поділився, що рік тому пропонував Виннику долучитися до Культурного десанту, де служать відомі люди. Недзельський стверджує, що артист був готовий одягнути форму.

Але коли я переговорив зі своїми старшими офіцерами, вони сказали: "Вже стільки негативу на нього вилито, для нас це є токсично. Давай кого завгодно, тільки не Олега",

– розповів він.

Де зараз Олег Винник?