Олег Винник попал в список: в Молдове назвали артистов, которые нежелательны в стране

Министерство культуры Молдовы опубликовало список артистов, чьи концерты не рекомендуется проводить в стране. Среди них – российские музыканты-путинисты и Олег Винник.

В ведомстве отметили, что этот документ является рекомендацией, а не официальным запретом на проведение мероприятий. Список, опубликованный на сайте министерства, будет пополняться.

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Документ служит предварительным уведомлением о приглашении артистов из постсоветских стран, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию. Его цель — предотвратить ситуации, которые могут угрожать безопасности Молдовы.

Мероприятия, на которые будут приглашаться артисты из перечня, могут вызвать ряд проблем. Возможны проблемы с въездом этих исполнителей в Молдову, что, соответственно, приведет к отмене концертов, фестивалей и репутационным потерям организаторов.

В список вошли певец из Украины Олег Винник и ряд российских артистов-путинистов и не только:

Моргенштерн,

Клава Кока,

Егор Крид,

Леонид Агутин,

Баста,

Игорь Николаев,

группа "Ленинград",

группа "Руки Вверх" и другие.

Что не так с Олегом Винником?

Еще в 2019 году имя Олега Винника появилось в "Миротворце" из-за его участия в российском проекте "ВсемМир".

После начала полномасштабного вторжения артист уехал за границу. Он редко высказывался о войне, а впоследствии исчез из информационного пространства. Спустя некоторое время Олег Винник вернулся с громким интервью, в котором заявил, что причиной его молчания стал разрыв с бывшим продюсером. Певец опровергал обвинения в бегстве из Украины и предательстве.

Сейчас Винник по-прежнему сталкивается с хейтом, в частности, из-за поддержки русского языка.