Судный день наступит, – Олег Винник сделал жесткое заявление после скандальных слов о "прощении"
- Олег Винник объяснил, что его слова о прощении на концерте в Германии касались человеческих отношений, а не политических вопросов или оправдания действий России.
- Он отметил, что его комментарии были неправильно интерпретированы СМИ, и заверил, что будет продолжать выступать для своих поклонников, несмотря на критику.
Олег Винник опубликовал резко отреагировал на волну возмущения из-за своих слов на концерте в Германии. Во время выступления певец призвал поклонников к прощению.
Теперь же он впервые объяснил, что имел в виду. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Олега Винника.
Певец заявил, что СМИ исказили его слова и раздули "скандал" на ровном месте.
Пожалуйста, послушайте текст, который был сказан. Он не был сказан об Украине. Он не был сказан о том, что нужно прощать какие-то народы или страны. И уж точно не о "прощении русских", как вы это перекрутили... Судный день рано или поздно наступит. И последствия будут,
– написал Олег Винник, обращаясь к "желтой прессе".
По словам артиста, его речь касалась отношений между людьми.
Эти слова были о людях. О том, что мы должны уметь прощать друг друга. В том числе: украинцы – украинцев, человек – человека. О человеческих отношениях. О ценностях,
– подчеркнул певец.
Винник добавил, что будет продолжать выступать ради своих поклонников, независимо от критики.
О каком именно заявлении Олега Винника идет речь?
- На днях в сети появилось видео с концерта Винника в Германии, где он сказал: "Нужно прощать. Я знаю, что тяжело. Я знаю, что больно. Но должны простить друг другу. Кайфово любить друг друга. Дай Бог нам мира".
- Фраза о "прощении" вызвала негативную реакцию у пользователей, которые увидели в ней намек на оправдание действий России против Украины.
- Дополнительное возмущение вызвало то, что во время концерта Олег Винник исполнял песни на русском и немецком языках.