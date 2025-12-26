Судный день наступит, – Олег Винник сделал жесткое заявление после скандальных слов о "прощении"

Олег Винник опубликовал резко отреагировал на волну возмущения из-за своих слов на концерте в Германии. Во время выступления певец призвал поклонников к прощению.

Теперь же он впервые объяснил, что имел в виду. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Олега Винника.

Певец заявил, что СМИ исказили его слова и раздули "скандал" на ровном месте.

Пожалуйста, послушайте текст, который был сказан. Он не был сказан об Украине. Он не был сказан о том, что нужно прощать какие-то народы или страны. И уж точно не о "прощении русских", как вы это перекрутили... Судный день рано или поздно наступит. И последствия будут,

– написал Олег Винник, обращаясь к "желтой прессе".

По словам артиста, его речь касалась отношений между людьми.

Эти слова были о людях. О том, что мы должны уметь прощать друг друга. В том числе: украинцы – украинцев, человек – человека. О человеческих отношениях. О ценностях,

– подчеркнул певец.

Винник добавил, что будет продолжать выступать ради своих поклонников, независимо от критики.

О каком именно заявлении Олега Винника идет речь?

На днях в сети появилось видео с концерта Винника в Германии, где он сказал: "Нужно прощать. Я знаю, что тяжело. Я знаю, что больно. Но должны простить друг другу. Кайфово любить друг друга. Дай Бог нам мира".