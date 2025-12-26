Тепер же він вперше пояснив, що мав на увазі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олега Винника.

Співак заявив, що ЗМІ спотворили його слова і роздули "скандал" на рівному місці.

Будь ласка, послухайте текст, який був сказаний. Він не був сказаний про Україну. Він не був сказаний про те, що потрібно пробачати якісь народи чи країни. І вже точно не про "прощення росіян", як ви це перекрутили… Судний день рано чи пізно настане. І наслідки будуть,

– написав Олег Винник, звертаючись до "жовтої преси".

За словами артиста, його промова стосувалася стосунків між людьми.

Ці слова були про людей. Про те, що ми маємо вміти прощати одне одного. У тому числі: українці – українців, людина – людину. Про людські стосунки. Про цінності,

– наголосив співак.

Винник додав, що продовжуватиме виступати заради своїх шанувальників, незалежно від критики.

Про яку саме заяву Олега Винника йдеться?

Днями в мережі з'явилося відео з концерту Винника в Німеччині, де він сказав: "Потрібно прощати. Я знаю, що тяжко. Я знаю, що боляче. Але маємо простити одне одному. Кайфово любити один одного. Дай Боже нам миру".