Олег Винник снова на связи: певец заявил, что не сбегал из Украины

Олег Винник давно стал нежелательным гостем в Украине. Все потому, что когда началась полномасштабная война, он исчез с радаров публичности, а через два года дал интервью, где рассказал о своей нынешней жизни.

Но зрители не поверили в слова певца. Ему прямо заявили, что в Украине его больше не ждут, а экс-продюсер Винника даже рассказал историю, что артист выехал из Киева 24 февраля 2022 года в сопровождении его семьи, а во время пересечения границы якобы был прикрыт покрывалом, чтобы замаскироваться. Скорее всего Олегу надоели постоянные обвинения, поэтому он решил в очередной раз обратиться к публике, пишет Show24 со ссылкой на тикток певца.

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Как известно, все это время Винник проживает в Германии. Ранее рассказывал, что является резидентом этой страны, поэтому законно выехал из Украины. Более того, артист якобы предсказал вторжение России, ведь ему неоднократно снились вещие сны.

Певец также говорил, что за границей лечит редкую болезнь. Но сейчас он чувствует себя значительно лучше, поэтому готов работать над созданием новой музыки.

Вчера исполнитель опубликовал видео на странице в тикток, где привел "аргументы" относительно того, что он законно покинул территорию Украины.

Винник сказал, что за три года невозможно научиться говорить на немецком так, как он это делает сейчас.

Кроме того, в Германии родился его сын.

И вишенка на торте: по словам Олега, он 25 лет живет в Германии, и именно там он писал все песни.

Олег Винник записал очередное обращение: смотрите видео онлайн

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам. Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и всему миру. Просто кому-то нравится делать из меня какие-то мифы, придумывать истории, словно Винник сидит в job center и изучает немецкий язык. Думаю, мы уже развеяли один миф. И поверьте, я появился не для лайков, а просто хочу рассказать правду, какой она есть", – поделился артист.

Очевидно, что комментарии не заставили себя ждать. Большая часть публики снова не поверила словам знаменитости.

"Мне кажется, что никому ваша правда не нужна".

"Ну да, 25 лет жил в Германии, а на заработки ездил в Украину, рассказывал сказки про хатку с вербами. А как запахло жареным – бежал не обутый, да ты просто "чудо"".

"Вы появились здесь потому, что больше вас не хотят слушать".

"Почитала ответы Винника... Молчать три года, а потом напомнить, что гражданин Германии 25 лет и просто гастролировал в Украину... Только кома могла помешать три года поддерживать страну, что является Родиной, что была кормилицей, все остальное – банальные отмазки вроде парикмахера. Только люди без достоинства могут слушать дальше такого гастролера, ну, или рашколюбили, тем все равно...".

Однако есть и те, кто вступился за своего кумира.