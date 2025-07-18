Та глядачі не повірили у слова співака. Йому прямо заявили, що в Україні його більше не чекають, а експродюсер Винника навіть розповів історію, що артист виїхав із Києва 24 лютого 2022 року у супроводі його сім'ї, а під час перетину кордону начебто був прикритий покривалом, щоб замаскуватись. Скоріш за все Олегу набридли постійні звинувачення, тому він вирішив вчергове звернутись до публіки, пише Show24 з посиланням на тікток співака.

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Як відомо, увесь цей час Винник проживає у Німеччині. Раніше розповідав, що є резидентом цієї країни, тому законно виїхав з України. Ба більше, артист нібито передбачив вторгнення Росії, адже йому неодноразово снились віщі сни.

Співак також казав, що за кордоном лікує рідкісну хворобу. Але зараз він почувається значно краще, тому готовий працювати над створенням нової музики.

Учора виконавець опублікував відео на сторінці у тікток, де навів "аргументи" щодо того, що він законно покинув територію України.

Винник сказав, що за три роки неможливо навчитись говорити німецькою так, як він це робить зараз.

Крім того, у Німеччині народився його син.

І вишенька на торті: за словами Олега, він 25 років живе у Німеччині, й саме там він писав усі пісні.

Олег Винник записав чергове звернення: дивіться відео онлайн

"Ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому… А скажіть, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син і писалися всі пісні, які дуже добре знають по Україні та всьому світу. Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, вигадувати історії, немов Винник сидить у job center і вивчає німецьку мову. Гадаю, ми вже розвіяли один міф. І повірте, я з'явився не для вподобайок, а просто хочу розповісти правду, якою вона є", – поділився артист.

Очевидно, що коментарі не змусили на себе чекати. Більша частина публіки знову не повірила словам знаменитості.

"Мені здається, що нікому ваша правда непотрібна".

"Ну так, 25 років жив у Німеччині, а на заробітки їздив в Україну, розказував казки про хатку з вербами. А як запахло жареним – біг не обутий, та ти просто "чудо"".

"Ви з'явилися тут тому, що більше вас не хочуть слухати".

"Почитала відповіді Винника... Мовчати три роки, а потім нагадати, що громадянин Німеччини 25 років і просто гастролював в Україну... Лише кома могла завадити три роки підтримувати країну, що є Батьківщиною, що була годувальницею, усе інше – банальні відмазки на кшталт перукаря. Лише люди без гідності можуть слухати далі такого гастролера, ну, або рашколюбітєлі, тим однаково..".

Однак є і ті, хто заступився за свого кумира.