"Мне больно": Олег Винник впервые за долгое время раскрыл подробности о своем "тайном" сыне

Певец Олег Винник, к которому в Украине относятся неоднозначно, впервые за долгое время рассказал о своем взрослом сыне. Юлиан родился и вырос в Германии, однако, по словам артиста, считает себя украинцем.

В недавнем интервью Наталье Велесевич Олег Винник вспомнил историю, которая, якобы, стала показательной для его сына. Несмотря на то, что парень всю свою жизнь живет в Германии, он отождествляет себя с Украиной.

Я помню начало войны, мой сын приходит домой, садится на диван и плачет, говорит: "Папа, мы сегодня были на главном вокзале, и туда же каждый день приезжают украинцы". И он снял это на мобильный. И там людей сосчитать невозможно, их очень много. Плечом к плечу, с желто-голубыми флагами, эти люди на вокзалах,

– вспомнил Винник.

Якобы столкнувшись с украинскими беженцами на вокзале, Юлиан понял, кем он является на самом деле. "Он сидит, плачет и говорит: "Ты знаешь, папа, я понимаю, что я украинец. Мне больно", – рассказывает артист.



Сын Таюне и Олега Винника / Фото из открытых источников

Личная жизнь Олега Винника долгое время оставалась одной из главных тайн украинского шоу-бизнеса. Певец женился на своей однокурснице по Каневскому училищу культуры и бэк-вокалистке Таисии Сватко (известной как Таюне) еще в 1993 году.

Впрочем, это десятилетиями не предавалось огласке: слухи об их браке разразились в медиа лишь в 2018 году после журналистского расследования в его родном селе, а сам исполнитель официально подтвердил отношения с Таюне только летом 2023 года. Похоже, что сокрытие семейного положения было сознательной PR-стратегией: образ убежденного и свободного холостяка идеально работал на расположение многомиллионной женской аудитории.



Олег Винник и Таюне / Фото из инстаграма певца

Не менее тщательно певец оберегает от публичности и своего единственного сына Юлиана, который родился в Германии в начале 2000-х годов. Сам Винник упомянул о существовании ребенка лишь один раз – в 2005 году в интервью немецкому изданию, когда еще выступал в мюзиклах и не был известен в Украине.

Когда же его карьера стремительно пошла в гору, любые упоминания о наследнике исчезли из СМИ. Сам артист впервые снова публично рассказал о сыне только в 2023 году. Парень вырос и постоянно проживает в Германии с родителями, где учится в университете и профессионально занимается плаванием.

Интервью Олега Винника: смотрите видео

Буквально в июле этого года Олег Винник заявил, что он якобы хочет вернуться в Украину, но назвал причину, мешающую ему это сделать.