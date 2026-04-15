Олег Винник снова на связи: певец записал обращение на русском и напомнил, что он украинец
- Олег Винник записал обращение на русском языке, в котором заявил, что будет защищать себя в правовом поле от распространения ложной информации.
- Винник выехал в Германию 26 февраля 2022 года, утверждая, что сделал это законно как резидент.
На Пасху Олег Винник, которого считают беглецом, решил записать обращение на русском языке. Поводом стало то, что, по его словам, "желтая перса" перешла все границы.
Более того, исполнитель в соцсети ТикТок заявил, что будет защищать себя в правовом поле.
Винник говорит, что очень расстроен распространением ложной информации о себе, ведь это имеет негативное влияние как на его репутацию, так и на его личность. Певец не назвал, что и кто писал о нем, однако дал ясно понять, что теперь этим делом будут заниматься адвокаты.
С этого момента я не хочу это все терпеть. И все ложное, все необоснованно сказанное будет передаваться моим адвокатам и будет рассматриваться в суде,
– подытожил артист.
Певец также напомнил, что он украинец, любит свою страну и помогает ей, однако говорил это все почему-то на русском языке.
Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное – это ваши выдумки,
– подчеркнул Винник.
Недавно Роман Недзельский заявил в интервью Наталье Влащенко, что Олег Винник перенес два инсульта и тяжело пережил хейт. По его словам, певец один из первых начал помогать его батальону, когда началась война. Музыкант два раза приезжал к певцу в Германию: забирал машины и колеса.
Как Олег Винник уехал из Украины?
- 26 февраля 2022 года певец уехал в Германию. По словам артиста, его соцсети украли: он не имеет доступа к своим страницам, а потому не может говорить о войне.
- Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера.
- В Украине он не проводит концерты, из-за отсутствия предложений от украинских организаторов и потребность в значительных капиталовложениях для организации выступлений, а также не планирует отказываться от песен, которые написаны на русском языке.
- Более того, он сделал скандальное заявление, что запрет на общение на русском языке был бы неуместен, и отмечает, что не язык является врагом, а другая нация, Россия.