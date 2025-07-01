Олег Винник вышел на связь и объяснил, как ему удалось уехать из Украины во время войны

С начала полномасштабной войны в сети активно обсуждают позицию певца Олега Винника относительно вторжения России. Известно, что артист покинул Украину еще в первые дни агрессии.

В соцсетях ходили разные слухи, в частности о том, что Винника якобы "вывозили под пледом". Сам артист отрицает эти заявления и решил публично прокомментировать ситуацию. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Олега Винника.

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Так, последние дни появилась серия видеообращений Олега Винника. В них певец отмечает: он не предавал Украину и остается патриотом, несмотря на жизнь за границей. По его словам, выезд был вполне законным и логичным – ведь именно за пределами Украины он живет уже четверть века.

Я живу в Германии уже 25 лет. Когда-то приехал сюда по контракту и остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья,

– объяснил Винник.

Он также признался, что еще с 2000 года не имеет украинского внутреннего паспорта, пользуется только зарубежным.

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Как Винник покинул Украину?

Певец уверяет, что имел все необходимые документы, которые подтверждали его постоянное место жительства в Германии. Он имеет статус резидента Германии в течение более 20 лет.

Мы говорим об Украине, а не о стране третьего мира. У нас действуют законы, работает пограничная служба, все проверяется официально,

– подчеркнул артист.

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Стоит напомнить: с начала полномасштабного вторжения России в Украину Олег Винник исчез из публичного пространства. В течение почти двух лет он воздерживался от любых комментариев относительно войны. Только летом 2023 года Винник впервые заговорил публично – в интервью, где объяснил, что не мог высказываться из-за потери доступа к своим официальным страницам в соцсетях.

Впрочем, певец до сих пор так и не восстановил доступ к старым аккаунтам – вместо этого просто создал новые.

В том же интервью Винник признался: он не знал, что именно сказать украинцам во время войны. Мол, чувствовал, что его слова не будут иметь веса, потому что он не находится в стране.

В 2024 году артист объявил, что возвращается на большую сцену, а в феврале этого года дал концерт в Праге, где исполнял свои русскоязычные хиты – в частности "Нино", "Счастье" и другие. Это вызвало возмущение среди части украинцев, ведь ранее певец обещал больше не исполнять песни на русском языке.

На фоне всего этого нынешний концертный тур Винника в Германии оказался под угрозой провала. В Украину он пока не планирует возвращаться с гастролями.