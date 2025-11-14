Бизнесвумен и мама троих: что известно о жене Галущенко, который фигурирует в пленках НАБУ

Министр юстиции Украины Герман Галущенко, который фигурирует в громком деле о хищении миллионов в энергетике, не слишком охотно рассказывал о личной жизни. Но из его деклараций все же можно узнать некоторые детали – в частности о жене и детях.

Кто жена Германа Галущенко, чем она занимается и как выглядит – читайте далее в материале 24 Канала.

В декларации, которую чиновник подал в 2021 году, указано его жену – Богданову Ольгу Игоревну. Однако в документе, поданном весной 2025-го, ее фамилия уже не упоминается. Из этого можем предположить, что супруги больше не вместе.

Кто такая Ольга Богданова?

Она родилась в Киеве в семье инженера и врача. В школьные годы Ольга активно искала себя: меняла учебные заведения, пробовала разные увлечения – от тенниса и верховой езды до прыжков с парашютом, и в конце концов стала архитектурным дизайнером.

Архитектура и дизайн нашли меня сами – и я сразу поняла, что это мое. Здесь соединилось и папино инженерное прошлое, и моя любовь к рисованию,

– рассказывала Богданова в инстаграме.

Высшее образование женщина получила в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. На третьем курсе Ольга начала работать, поэтому к шестому курсу уже имела разнообразное портфолио. Так она с партнером решила создать собственное бюро 2B.Group. Через годы сотрудничества Ольга Богданова и Слава Балбек решили разделить деятельность и создали две отдельные студии: balbek bureau и Bogdanova Bureau. Этими подробностями она делилась в интервью Pragmatika.media.

Ольга Богданова / Фото из ее инстаграма

После Революции Достоинства Ольга вместе с командой запустила Prostir86 – платформу для популяризации украинского предметного дизайна. Они организовывали ивенты, выставки и участвовали в международных событиях – в частности в Bologna Design Week и Paris Design Week. Это движение активно развивалось, пока его не остановила пандемия COVID-19.

В ноябре этого года Bogdanova Bureau сменила название Bogdanova Architects, где Ольга работает главным архитектором и арт-директором. На сайте Bogdanova Architects указано, что Богданова разрабатывает проекты на международном уровне.

Кроме того, что она занимается бизнесом, Ольга также воспитывает троих детей. Мамой Богданова стала в 25 лет. Первым родился сын Максим. Кроме парня, Ольга и Герман Галущенко имеют еще двух общих дочерей – Веронику и Стефанию. Второго ребенка Богданова родила, когда ей было 28 лет, а третьего – в 30.

Ольга Богданова с детьми / Фото из ее инстаграма

На странице в инстаграме указано, что женщина сейчас живет в Женеве в Швейцарии. В то же время иногда она приезжает в Украину и постит об этом в соцсетях.

Отношения ни в интервью, ни в инстаграме она не комментирует или же упоминает поверхностно. В сентябре 2018 года, когда Ольге исполнилось 35 лет, она писала: "Я архитектор и куратор самых крутых проектов, имею 3 очень хороших детей, я любимая жена и счастливая женщина".

Ольга Богданова / Скриншот из инстаграма

Пока нашей редакции не удалось найти совместных фото Богдановой с мужем. Только иногда она публикует фотографии с дочерьми и сыном.

Добавим, что в свежей декларации Германа Галущенко, кроме трех детей от Ольги Богдановой, упомянуто еще сына, по имени Лев. Кто его мать, пока неизвестно. В то же время САП накануне сообщила, что министр энергетики Светлана Гринчук якобы ночевала у министра юстиции Галущенко.

