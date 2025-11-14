Бізнесвумен і мама трьох: що відомо про дружину Галущенка, який фігурує в плівках НАБУ

Міністр юстиції України Герман Галущенко, який фігурує у гучній справі про розкрадання мільйонів в енергетиці, не надто охоче розповідав про особисте життя. Та з його декларацій усе ж можна дізнатися деякі деталі – зокрема про дружину та дітей.

Хто дружина Германа Галущенка, чим вона займається та як виглядає – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

У декларації, яку високопосадовець подав у 2021 році, зазначено його дружину – Богданову Ольгу Ігорівну. Однак у документі, поданому навесні 2025-го, її прізвище вже не згадується. З цього можемо припустити, що подружжя більше не разом.

Хто така Ольга Богданова?

Вона народилася в Києві в родині інженера та лікарки. У шкільні роки Ольга активно шукала себе: змінювала навчальні заклади, пробувала різні захоплення – від тенісу та верхової їзди до стрибків із парашутом, та зрештою стала архітектурним дизайнером.

Архітектура й дизайн знайшли мене самі – і я одразу зрозуміла, що це моє. Тут поєдналося і таткове інженерне минуле, і моя любов до малювання,

– розповідала Богданова в інстаграмі.

Вищу освіту жінка здобула в Київському національному університеті будівництва та архітектури. На третьому курсі Ольга почала працювати, тож до шостого курсу вже мала різноманітне портфоліо. Так вона з партнером вирішила створити власне бюро 2B.Group. Через роки співпраці Ольга Богданова та Слава Балбек вирішили розділити діяльність і створили дві окремі студії: balbek bureau та Bogdanova Bureau. Цими подробицями вона ділилася в інтерв'ю Pragmatika.media.

Ольга Богданова / Фото з її інстаграму

Після Революції Гідності Ольга разом із командою запустила Prostir86 – платформу для популяризації українського предметного дизайну. Вони організовували івенти, виставки та брали участь у міжнародних подіях – зокрема у Bologna Design Week та Paris Design Week. Цей рух активно розвивався, поки його не зупинила пандемія COVID-19.

У листопаді цього року Bogdanova Bureau змінила назву Bogdanova Architects, де Ольга працює головним архітектором та артдиректором. На сайті Bogdanova Architects зазначено, що Богданова розробляє проєкти на міжнародному рівні.

Окрім того, що вона займається бізнесом, Ольга також виховує трьох дітей. Мамою Богданова стала у 25 років. Першим народився син Максим. Окрім хлопця, Ольга та Герман Галущенко мають ще двох спільних доньок – Вероніку та Стефанію. Другу дитину Богданова народила, коли їй було 28 років, а третю – у 30.

Ольга Богданова з дітьми / Фото з її інстаграму

На сторінці в інстаграмі вказано, що жінка зараз мешкає в Женеві у Швейцарії. Водночас іноді вона приїжджає до України й постить про це в соцмережах.

Стосунки ні в інтерв'ю, ні в інстаграмі вона не коментує або ж згадує поверхнево. У вересні 2018 року, коли Ользі виповнилося 35 років, вона писала: "Я архітектор і куратор найкрутіших проєктів, маю 3 дуже гарних дітей, я кохана дружина і щаслива жінка".

Ольга Богданова / Скриншот з інстаграму

Наразі нашій редакції не вдалося знайти спільних фото Богданової з чоловіком. Лише іноді вона публікує світлини з доньками та сином.

Додамо, що у свіжій декларації Германа Галущенка, окрім трьох дітей від Ольги Богданової, згадано ще сина, на ім'я Лев. Хто його мати, наразі невідомо. Водночас САП напередодні повідомила, що міністерка енергетики Світлана Гринчук нібито ночувала в міністра юстиції Галущенка.

Наша редакція раніше писала хто така Світлана Гринчук і яка її роль у скандалі з розкраданням в енергетиці.