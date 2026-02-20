Подробиці власного розслідування стосовно родичів ексміністра опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Що відомо про кумів Галущенка?

Ексміністр є батьком чотирьох дітей, проте фокус уваги дослідження зосереджений на трьох старших, які за віком могли навчатися за кордоном:

син 2007 року народження;

донька 2010 року народження;

донька 2012 року народження.

Варто зауважити, що під час одного із судових засідань у його справі, Галущенко заявив, що за навчання його сина платив заможний хрещений батько.

За інформацією джерел, хрещеним батьком молодшої доньки є Ігор Миронюк, який фігурує в низці скандалів. Миронюк не лише був радником Галущенка та наглядачем за енергетичним сектором (його згадують як "Рокету" в оприлюднених аудіозаписах), але й є кумом самого екс-міністра.

У 2012 році, коли народилася дитина, Миронюк офіційно працював помічником народного депутата Андрія Деркача, що додає політичного забарвлення цим зв'язкам.

Хрещеним батьком старшої доньки джерела називають бізнесмена Андрія Лірника, відомого в фармацевтичній галузі. Лірник часто згадується як партнер Петра Багрія та учасник скандалів навколо державних тендерів на медичне обладнання.

Цікаво, що у 2011 році Галущенко обіймав посаду головного юрисконсульта Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, що могло сприяти перетину їхніх шляхів. За непідтвердженими даними, саме Лірник рекомендував швейцарські коледжі для освіти дітей Галущенка.

Найбільше уваги привертає хрещений батько старшого сина, якого журналісти "Схем" раніше показували в контексті навчання в елітному швейцарському коледжі Institut Alpin Videmanette Beau Soleil.

Джерела в державних структурах вказують на Віктора Артемова як кума. Цей український бізнесмен потрапив під санкції США через створення глобальної мережі контрабанди нафти, прибутки від якої спрямовувалися на фінансування терористичних груп, таких як "Хезболла", та іранських військових формувань. Артемов, колишній власник мережі АЗС "Альфа-Нафта", організував "темний флот" із застарілих танкерів для нелегального перевезення сировини з Ірану, Росії та Венесуели.

Отримані тіньові кошти, за даними ЗМІ, він легалізує через інвестиції в елітну нерухомість у Швейцарії та Франції. Джерела стверджують, що саме Артемов запросив дружину Галущенка Ольгу до Швейцарії, де допомагав їй на початковому етапі з бізнес-активами, доки вона не стала самостійним інвестором.

Як розвивається судовий процес у справі ексміністра?