Відомо, що прокуратура проситиме для ексміністра утримання під вартою із можливістю внести заставу у 425 мільйонів гривень. Герман Галущенко вже заявив, що це для нього непосильна сума.

Які цікаві заяви робив Галущенко у суді?

На запитання судді ВАКС, який розмір застави він готовий внести. Той відповів, посміхаючись: "Ну я не знаю, мільйонів 30 би знайшов чи 20".

Під час свого виступу Галущенко визнав існування "Шлагбауму". За словами ексчиновника, він хотів, щоб з "Енергоатома" не стягували борги Запорізької АЕС. Каже, що "різні умільці" пішли судитись, коли ЗАЕС потрапила в окупацію. Вони через суди стягували борги на майже 1 мільярдр гривень і почали списувати гроші. Тому "Енергоатом" внесли до переліку підприємств, з яких під час воєнного стану заборонялося стягувати заборгованість.

Довідка: На початку листопада НАБУ викрила корупційну схему всередині "Енергатома", яку називали "Шлагбаум". Група чиновників та посередників брала хабарі від партнерів компанії – зазвичай 10–15% від суми контракту. Якщо підприємець відмовлявся платити, йому погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

На плівках Міндіча Галущенко фігурує під позивними "Професор" або "Сигізмунд". Коментуючи цей момент, ексміністр заявив: "Я до речі, не є професор, я доцент".

Колишнього главу Міненерго також спитали, на якій підставі він проживав у арештованому будинку втікача Захарченка. Будинок арештований ще з 2021 року і офіційно ним мало би опікуватись АРМА, але там спокійно мешкав Галущенко. Міністр відповів, що "платив 130 доларів на добу якомусь хлопцю".

"Я що погано працював"?

Ще наприкінці минулого року з'явилася інформація про те, що Тимур Міндіч впливав на ексміністрів Галущенка та Умєрова у сферах енергетики та оборони, що дозволяло йому та його компаніям отримувати фінансові вигоди. Натомість Міндіч допомагав високопосадовцям "заступництвом" перед Зеленським.

У суді колишній чиновник заперечив вплив на нього Міндіча. Мовляв, це неправда, що Міндіч захищав його перед Зеленським.

"А чого мене захищати? Я що "х**ово" працював? Усі хотіли мене звільнити, бо я коряво працював, а він мене захищав перед президентом. І президент такий: Ну грець з ним – в Україні немає світла, але ж ти (Міндіч – 24 Канал) захищаєш", – намагався зіронізувати і показати нібито абсурдність звинувачень Галущенко.

Також підозрюваний пояснив, чи вплинула корупція в енергетиці на складну ситуацію зі світлом сьогодні.

Прильоти є, бо такий сезон, а не тому, що об'єкти не були достатньо захищені,

– відреагував екс-міністр.

Зазначимо, що на сумнозвісних плівках Міндіча фігуранти справи обурюються тим, що потрібно витрачати багато коштів на будівництво укриттів для енергооб'єктів.

Що відомо про затримання Галущенка?