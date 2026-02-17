Известно, что прокуратура будет просить для экс-министра содержание под стражей с возможностью внести залог в 425 миллионов гривен. Герман Галущенко уже заявил, что это для него непосильная сумма.

Какие интересные заявления делал Галущенко в суде?

На вопрос судьи ВАКС, какой размер залога он готов внести. Тот ответил, улыбаясь: "Ну я не знаю, миллионов 30 бы нашел или 20".

Во время своего выступления Галущенко признал существование "Шлагбаума". По словам экс-чиновника, он хотел, чтобы с "Энергоатома" не взыскивали долги Запорожской АЭС. Говорит, что "разные умельцы" пошли судиться, когда ЗАЭС попала в оккупацию. Они через суды взимали долги на почти 1 миллиард гривен и начали списывать деньги. Поэтому "Энергоатом" внесли в перечень предприятий, с которых во время военного положения запрещалось взимать задолженность.

Справка: В начале ноября НАБУ разоблачила коррупционную схему внутри "Энергатома", которую называли "Шлагбаум". Группа чиновников и посредников брала взятки от партнеров компании – обычно 10–15% от суммы контракта. Если предприниматель отказывался платить, ему угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

На пленках Миндича Галущенко фигурирует под позывными "Профессор" или "Сигизмунд". Комментируя этот момент, экс-министр заявил: "Я кстати, не профессор, я доцент".

Бывшего главу Минэнерго также спросили, на каком основании он проживал в арестованном доме беглого Захарченко. Дом арестован еще с 2021 года и официально им должно было бы заниматься АРМА, но там спокойно жил Галущенко. Министр ответил, что "платил 130 долларов в сутки какому-то парню".

"Я что плохо работал"?

Еще в конце прошлого года появилась информация о том, что Тимур Миндич влиял на экс-министров Галущенко и Умерова в сферах энергетики и обороны, что позволяло ему и его компаниям получать финансовые выгоды. Зато Миндич помогал чиновникам "покровительством" перед Зеленским.

В суде бывший чиновник отрицал влияние на него Миндича. Мол, это неправда, что Миндич защищал его перед Зеленским.

"А чего меня защищать? Я что "х**ово" работал? Все хотели меня уволить, потому что я коряво работал, а он меня защищал перед президентом. И президент такой: Ну черт с ним – в Украине нет света, но ты (Миндич – 24 Канал) защищаешь", – пытался сыронизировать и показать якобы абсурдность обвинений Галущенко.

Также подозреваемый объяснил, повлияла ли коррупция в энергетике на сложную ситуацию со светом сегодня.

Прилеты есть, потому что такой сезон, а не потому, что объекты не были достаточно защищены,

– отреагировал экс-министр.

Отметим, что на печально известных пленках Миндича фигуранты дела возмущаются тем, что нужно тратить много средств на строительство укрытий для энергообъектов.

Что известно о задержании Галущенко?