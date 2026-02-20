Подробности собственного расследования в отношении родственников экс-министра опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно о кумовьях Галущенко?

Экс-министр является отцом четырех детей, однако фокус внимания исследования сосредоточен на трех старших, которые по возрасту могли учиться за рубежом:

сын 2007 года рождения;

дочь 2010 года рождения;

дочь 2012 года рождения.

Стоит заметить, что во время одного из судебных заседаний по его делу, Галущенко заявил, что за обучение его сына платил богатый крестный отец.

По информации источников, крестным отцом младшей дочери является Игорь Миронюк, который фигурирует в ряде скандалов. Миронюк не только был советником Галущенко и надзирателем за энергетическим сектором (его упоминают как "Рокета" в обнародованных аудиозаписях), но и является кумом самого экс-министра.

В 2012 году, когда родился ребенок, Миронюк официально работал помощником народного депутата Андрея Деркача, что добавляет политическую окраску этим связям.

Крестным отцом старшей дочери источники называют бизнесмена Андрея Лирника, известного в фармацевтической отрасли. Лирник часто упоминается как партнер Петра Багрия и участник скандалов вокруг государственных тендеров на медицинское оборудование.

Интересно, что в 2011 году Галущенко занимал должность главного юрисконсульта Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, что могло способствовать пересечению их путей. По неподтвержденным данным, именно Лирник рекомендовал швейцарские колледжи для образования детей Галущенко.

Больше всего внимания привлекает крестный отец старшего сына, которого журналисты "Схем" ранее показывали в контексте обучения в элитном швейцарском колледже Institut Alpin Videmanette Beau Soleil.

Источники в государственных структурах указывают на Виктора Артемова как кума. Этот украинский бизнесмен попал под санкции США из-за создания глобальной сети контрабанды нефти, доходы от которой направлялись на финансирование террористических групп, таких как "Хезболла", и иранских военных формирований. Артемов, бывший владелец сети АЗС "Альфа-Нафта", организовал "темный флот" из устаревших танкеров для нелегальной перевозки сырья из Ирана, России и Венесуэлы.

Полученные теневые средства, по данным СМИ, он легализует через инвестиции в элитную недвижимость в Швейцарии и Франции. Источники утверждают, что именно Артемов пригласил жену Галущенко Ольгу в Швейцарию, где помогал ей на начальном этапе с бизнес-активами, пока она не стала самостоятельным инвестором.

