Где сейчас Ольга Фреймут, которая заговорила о возвращении "Ревизора"

Не так давно Ольга Фреймут была настоящей звездой телевидения. Ее "Ревизор" или "Инспектор Фреймут" навсегда вошли в историю украинского контента.

Родилась Ольга в Новом Роздоле, что на Львовщине. Мало кто знает, и настоящую фамилию ведущей – Коник. Фреймут является творческим псевдонимом Ольги, который она выбрала для работы на телевидении. Он происходит от девичьего родового имени матери звезды. Телезвезда признавалась, что девичья фамилия Коник, не казалось ей достаточно благозвучным и подходящим для телевизионного эфира. Училась на факультете журналистики во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, а также в Городском университете Лондона. Чтобы стать звездой, Фреймут прошла довольно сложный путь, ведь ей приходилось работать официанткой, чтобы иметь возможность закрыть свои базовые потребности. 24 Канал расскажет о биографии ведущей, ее жизни за рубежом и планах на будущее.

От "Подъема" до "Инспектора Фреймут"

В 2008 году Фреймут, Педан и Притула стали легендарным трио утреннего шоу "Подъем". Они вели программу до 2011 года.

Фреймут, Притула и Педан в шоу "Подъем": смотрите видео онлайн

Позже в свет вышла программа "КабриоЛето", где трое друзей путешествовали по городам Украины.

Впоследствии каждый из них ушел в свои проекты. Фреймут стала лицом многих шоу: "Ревизор", "Кто сверху?", "Война миров. Ревизор против Шефа" и другие.

Через некоторое время Ольга ушла с "Нового канала" на телеканал-конкурент – "1+1". Там она начала вести авторское шоу "Инспектор Фреймут", а также была ведущей проектов "Голос страны. Перезагрузка", "Маленькие гиганты" и "На ножах".

Ольга Фреймут в программе "Инспектор Фреймут" / Фото "1+1"

В 2017 году ушла с канала из-за окончания контракта. Через год снова появилась на "Новом канале" с шоу "Оля", которое было адаптацией американского формата "Шоу Эллен Дедженерес". Однако программа не оказалась успешной и за короткий промежуток времени ее просто закрыли.

В 2020 году Фреймут стала участницей "Танцев со звездами", но продержалась до 10 прямого эфира.

С этого момента Ольга почти не появлялась на телевидении.

Браки и рождение детей

В школьные годы звезда встречалась с парнем, по имени Владимир. Но ведущая потом рассказывала, что любимый изменил ей с одноклассницей.

Позже судьба связала Фреймут с британцем Нилом Миттчелом, который на 18 лет старше. Ольга забеременела от избранника и впоследствии поняла, что у ее любимого совсем другой менталитет и им трудно вместе.

Нил был немножко буйным, он был веселым, эпатажным и неуравновешенным. Он мне не подошел по характеру. Я это поняла, когда забеременела,

– я честно призналась призналась ведущая.

Поэтому будучи беременной вернулась в Украину. В 23 года Ольга впервые стала мамой, родив дочь Злату.

Злата росла в Киеве, ходила в сотый лицей, потом ходила в американскую школу, и, конечно, это на нее влияло. Плюс она же наполовину все равно британка, ее папа – британец, возможно, это генетически ей передалась какая-то другая культура,

– объяснила Ольга.

В подростковом возрасте девушка переехала в США, и сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе, где получает образование и активно занимается танцами.

Дочь Фреймут в детстве / Фото из инстаграма ведущей

Как известная, девочка с родным отцом не общается.

Когда Оля вернулась беременной в Украину, то у нее произошел роман с продюсером "5 канала" Александром Ракоидом. Несмотря на то, что женщина была беременна, мужчина ей сделал предложение. Пара взяла церковный брак, однако официально отношения не узаконивала. Через три года их отношения разрушились.

На "Новом канале" ведущая познакомилась с генеральным директором Владимиром Локотком, хотя сначала телезвезда отрицала романтические отношения между ними.

От так, в 2016 году Ольга родила сына Валерия, а в 2017 году – дочь Евдокию. После рождения второго общего ребенка пара поженилась.

Ольга Фреймут с семьей в 2021 году / Фото из инстаграма журналистки

Что интересно, ранее женщина рассказывала, что Маше Ефросининой нравился ее муж.

Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут и это не секрет. Ну но он многим нравится,

– с улыбкой рассказала Ольга Фреймут.

Кроме того, журналистка прокомментировала тот факт, что у ее мужа есть российский паспорт. Владимир жил в России, но родился в Казахстане. Долгое время Локотко был под санкциями страны-агрессора, поэтому не может туда вернуться, ведь мужчину сразу арестуют.

Пользуется он казахским паспортом, а от российского не может отказаться. Потому что ему нужно поехать для этого в Россию, чтобы взять какую-то определенную справку. Поэтому люди, которые имеют российский паспорт, к сожалению, не могут отказаться от него так легко, даже если бы хотели,

– объяснила Фреймут.

Сейчас Владимир Локотко работает в медиасфере. У мужчины есть собственный бизнес.

Где сейчас Фреймут и чем занимается?

Как известно, уже несколько лет Оля и ее семья проживают в Великобритании. Довольно часто телеведущая приезжает в Украину по собственным делам.

В соцсетях звезда время от времени пишет о войне в стране, публикует фотографии с благотворительных мероприятий и тому подобное.

Недавно она сообщила, что имеет мечту – вернуть программу "Ревизор".

Я очень хочу восстановить "Ревизор", потому что я так скучаю. У меня Злата уже девка на издании, учится на двух дипломах в университете в Лос-Анджелесе. Малыши тоже не крошечные, сами себе радуют. И можно сделать программу, которую я очень люблю,

– сказала Ольга.

Фреймут не сказала, где хочет делать программу: в Украине или за рубежом, но отметила, что хотела бы создать "Ревизор" по-новому.