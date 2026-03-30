Ольга Фреймут замиловала видео с 91-летней бабушкой
- Ольга Фреймут опубликовала видео празднования 91-летия бабушки Юли, которую поздравила вместе с сестрой.
- Пользователи сети тепло отреагировали на видео и пожелали бабушке долгих лет жизни.
Оля Фреймут показала, как семья отпраздновала день рождения бабушки Юли. Женщине исполнился 91 год.
Фреймут опубликовала видео с бабушкой в инстаграме. Телеведущая пришла поздравить ее вместе с сестрой Юлией.
Семья подготовила для бабушки Юли яркий торт на день рождения, который украсила свечой. В видео женщина говорит, что хотела умирать, но уже передумала.
Нет, не подходит. Мы у вас есть. Смотрите, какая компания у вас веселая. Не будем умирать. Будем жить долго. Многая лета, бабушка,
– сказала Ольга Фреймут.
Бабушке Юле исполнился 91 год, однако она говорит, что "по-настоящему" 82.
Элегантно забыть, сколько тебе лет. Беру пример с бабушки Юли в ее 91 год, ой, "по-настоящему" 82. Приехали в Подгорец поздравить именинницу,
– написала телеведущая.
Реакция сети
В комментариях тепло отреагировали на видео с бабушкой Фреймут. Люди желают ей долгих лет жизни.
- "Лучшее видео, что я видела. Долгие лета прекрасной женщине".
- "Какая добрая и красивая бабушка. Здоровья ей. Такое видео классное, до слез приятно смотреть. Вспоминаю свою бабушку и бабушку своего мужа. Очень хорошими людьми были. Тоже такие добрые и приятные были, не хватает их".
- "Бабушка – просто солнышко. Такие видео напоминают, что самое важное – это любовь и семья. Желаю здоровья и пусть у нее будет еще много счастливых и светлых дней".
Комментарии под сообщением Ольги Фреймут / Скриншоты из инстаграма
Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала в инстаграме свою 90-летнюю бабушку Раю. Журналистка рассказала, что она помнит Вторую мировую войну и голод в послевоенном Киеве.
Где живет Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут вместе с семьей живет в Лондоне, но часто приезжает в Украину.
Телеведущая два года проработала в The Sunday Express – она вела собственную колонку, а затем устроилась в украинское посольство в Великобритании и создала "Клуб манер".
Не так давно Фреймут призналась, что хотела бы вернуть программу "Ревизор".