Ольга Фреймут вернулась в Украину с детьми и попала в неприятную ситуацию

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, во время войны проживающая в Великобритании, неожиданно вернулась в Украину вместе с двумя младшими детьми. Для семейного отдыха звезда выбрала Буковель, где уже в первый день каникул успела попасть в неприятное происшествие.

Кадрамы по отдыху среди живописных карпатских пейзажей знаменитость поделилась в своей инстаграмме . Телеведущая приехала на родину вместе с подросшим сыном Валерием и дочерью Евдокией.

Впрочем, начало отпуска оказалось не совсем беззаботным. Уже в первый день пребывания в горах семья пробила колесо автомобиля. К счастью, проблему быстро помогли решить работники комплекса отдыха.

Сама же звезда с юмором прокомментировала каникулы с детьми, поделившись первыми впечатлениями от горного отдыха.

Никто не промок, никто не упал, никто не замурзался. Я не совсем Мэри Поппинс,

– отметила телеведущая.

Дети Оли Фреймут / коллаж 24 Канала

Несмотря на облачную и дождливую погоду, семья не стала упразднять развлечения и активно проводит время на свежем воздухе. В частности, сын Валерий попробовал экстремальный местный аттракцион – родельбан. Между тем, сама Ольга успела насладиться спокойным отдыхом на террасе с панорамным видом на горы и коктейлем.

Валерий на родельбане / фото из инстаграммы

Также Фреймут рассказала, что они не смогли взять с собой в поездку домашнего питомца – кота Шопена. По словам ведущей, из-за жестких правил авиаперелетов и необходимых прививок животное должно было остаться дома в Великобритании.

Кстати, квартира Оли Фреймут в Киеве сильно пострадала в результате вражеских обстрелов.

