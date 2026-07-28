Вместе после развода: Ольга Горбачева показала развлечения с Юрием Никитиным и дочками

Украинская певица Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин снова собрались вместе. Бывшие супруги решили провести время в компании двух своих дочерей, чтобы отпраздновать важное семейное событие.

Поводом для долгожданной встречи стал день рождения младшей дочери Серафимы, которой исполнилось 12 лет. По этой причине вся семья собралась на праздничный завтрак. На своей странице в инстаграмме Горбачева рассказала, что имеет особую традицию – готовить для детей столько сюрпризов, сколько им исполняется.

На этот раз все началось с красивого букета, а остальные подарки именинница искала во время увлекательного семейного квеста.

День рождения дочери Серафимы / фото из инстаграма

Старшая сестра Полина также присоединилась к поздравлениям и подготовила милое пожелание на английском языке.

Приветствие от сестры / фото с инстаграма

После завтрака звездное семейство в полном составе отправилось на совместную прогулку. Ольга поделилась атмосферными кадрами, где девушки идут за руки, а Никитин шагает за ними.

Семья на прогулке / фото с инстаграма

Певица с юмором сравнила бывшего мужа с надежным телохранителем и призналась, что продолжает любоваться им без всяких скрытых смыслов.

На этом сюрпризы для дочерей не окончились. Родители организовали для Серафимы и Полины настоящий экстрим – полет в специальной аэротрубе. Девушки одели профессиональную экипировку и весело провели время в невесомости под наблюдением опытного инструктора.

Полет сестер в аэротрубе / коллаж 24 Канала

Видно, что, несмотря на развод, Ольге и Юрию удалось сохранить замечательные, теплые отношения ради счастья общих детей.

Ольга Горбачева ранее комментировала, как ее неуважение к Никитину разрушила их брак во второй раз.