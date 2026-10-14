Ольга Харлан повеселила сеть первой прической своей 4-месячной дочери: милое фото малышки

Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась нежным снимком своей маленькой дочери Арианны. По случаю 4-месячного юбилея малышки спортсменка показала ее забавные первые хвостики.

Известная украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась нежными снимками своей маленькой дочки Арианны. По случаю 4-месячного юбилея малышки спортсменка показала в инстаграме ее забавные первые хвостики.

Знаменитая саблистка опубликовала трогательное фото с дочкой, которую ласково называет Ари. Сегодня, 14 октября, девочке исполнилось четыре месяца, и звездная мамочка не удержалась, чтобы не похвастаться ее первой бьюти-трансформацией.

Оказывается, у девочки уже достаточно густые темные волосы для настоящих причесок. Ольга заботливо сделала дочке первые микрохвостики и искренне порадовала своих подписчиков эмоциональной подписью.

Сегодня Ари – 4 месяца. Эти хвостики – это всё,

– с умилением отметила олимпийская чемпионка.



Дочь Ольги Харлан / скриншот из сторис

Отцом маленькой Ари является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Пара познакомилась много лет назад на международных соревнованиях, однако романтические отношения между ними завязались в 2018 году. Влюбленные долгое время жили в разных странах, преодолевая расстояние и изнурительные тренировочные графики.



Ольга Харлан с мужем, когда была беременна / Фото из инстаграма спортсменки

Осенью 2024 года Луиджи сделал любимой предложение руки и сердца, на которое Ольга ответила желанным "да". Вскоре спортсмены объявили о будущем пополнении в семье, а уже в июне 2026 года на свет появилась их первая дочь Арианна.

Сейчас спортсменка активно делится с подписчиками радостями материнства. Новоиспеченные родители уже снимают забавные тренировки под пристальным взглядом дочери и с удовольствием знакомят ее с окружающим миром во время прогулок.

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