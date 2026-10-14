Відома українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася ніжними кадрами своєї маленької донечки Аріанни. З нагоди 4 місяців від дня народження крихітки спортсменка показала в інстаграмі її кумедні перші хвостики.

Знаменита шаблістка опублікувала зворушливе фото з донечкою, яку ласкаво називає Арі. Сьогодні, 14 жовтня, дівчинці виповнилося чотири місяці, і зіркова матуся не втрималася, аби не похизуватися її першою б'юті-трансформацією.

Виявляється, дівчинка вже має достатньо густе темне волоссячко для справжніх зачісок. Ольга дбайливо зробила донечці перші мікрохвостики та щиро потішила своїх фоловерів емоційним підписом.

Сьогодні Арі – 4 місяці. Ці хвости – то всьо,

– розчулено зазначила олімпійська чемпіонка.



Донька Ольги Харлан / скрин сториз

Батьком маленької Арі є італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Пара познайомилася багато років тому на міжнародних змаганнях, проте романтичні стосунки між ними спалахнули у 2018 році. Закохані тривалий час жили на дві країни, долаючи відстань та виснажливі тренувальні графіки.



Ольга Харлан з чоловіком, коли була вагітною / Фото з інстаграму спортсменки

Восени 2024 року Луїджі зробив коханій пропозицію руки та серця, на яку Ольга відповіла бажаним "так". Невдовзі спортсмени оголосили про майбутнє поповнення у родині, а вже в червні 2026 року на світ з'явилася їхня первістка Аріанна.

Зараз спортсменка активно ділиться з підписниками радощами материнства. Новоспечені батьки вже знімають кумедні тренування під наглядом донечки та із задоволенням знайомлять її з навколишнім світом під час прогулянок.

Нещодавно про свій досвід появи дитини на світ розповіла співачка Анастасія Кожевнікова, яка 7 жовтня 2026 року народила доньку Вів'єн.