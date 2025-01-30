Ольга Мартыновская рассказала об отношениях с Ярославским и намекнула на новый роман

Судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская в очередной раз рассказала о том, какие отношения ее связывают с коллегой – Владимиром Ярославским. Также она призналась, занято ли ее сердце сейчас.

Кулинары Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский неоднократно опровергали слухи о романе. Оба уверяют, что у них дружеские отношения. Об этом шеф-повар рассказала в новом интервью "Фокусу", передает 24 Канал.

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Ольга Мартыновская поделилась, что часто общается с Владимиром, они поддерживают друг друга, частично конкурируют и делают друг друга лучше.

Мы не пара, но одновременно – пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Моя Вера обожает Вову, я горжусь им, восхищаюсь его талантом,

– рассказала судья "МастерШеф".

Ольга добавила, что у нее и Владимира и Эктора Хименеса-Браво комфортные отношения и работа, ведь у них схожие взгляды на кулинарию. У них троих даже есть общий чат.

Ольга Мартыновская о новых отношениях

Судья "МастерШеф" также намекнула, что находится в новых романтических отношениях. Однако пока они в процессе становления.

Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно,

– отметила Мартыновская.

Кулинарный эксперт добавила, что она уже взрослая и сформированная, поэтому бывает сложно подстраиваться. Однако она готова работать над развитием этих отношений.