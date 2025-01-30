Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой, с которой имеет непростые отношения
Актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками редким фото со своей сестрой Натальей. Она нашла его в архивах покойной мамы Анны Ивановны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Сумской. Кстати, ее сестра также является актрисой.
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Ольга Сумская опубликовала черно-белую фотографию с сестрой Натальей, на которой они еще совсем юные. Заметно, что фотография была сделана очень давно, ведь на ней виднеются потертости. Актриса ищет фотографа этого снимка.
Нашла замечательное, редкое фото в сундуке у мамочки... Может найдется фотограф? Буду благодарна,
– говорится в заметке.
Поклонники Ольги Сумской и украинские звезды написали много приятных слов в комментариях. Однако некоторые отметили – заметно, что народная артистка Украины скучает по своей сестре.
- "Красавицы", – написала Тоня Матвиенко.
- "Какие красивые", – оставила комментарий Наталья Денисенко.
- "Как же вами гордилась мама! Такие красивые и талантливые у нее дочери. Светлая память вашей мамочке ... Представляю, как она любила эту фотографию".
- "Видно, Оля, вы по сестре скучаете. И, видимо, таки хотели бы снова общаться".
- "О, какое красивое фото, это правда сокровище. Две сестрички, как те две ленты, что сплелись в одной косичке".
- "Эталоны женской красоты!"
- "Вау!", – написал Александр Рудинский.
Что известно об отношениях Ольги и Натальи Сумских
- Напомним, что у Ольги Сумской непростые отношения с сестрой Натальей. После начала полномасштабного вторжения ситуация обострилась, ведь дочь звезды "Роксоланы", Антонина Паперная, осталась в России и продолжает там строить свою карьеру.
- На церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии в театре Франко Наталья Сумская игнорировала присутствие сестры, не проявляла к ней никакого внимания и не поздравила. "Полный зал людей, все приветствуются, а сестра не поворачивает головы. И это все видят. Это больно. Я готова общаться. Я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", – призналась тогда Ольга.
- В интервью Ольга Сумская неоднократно говорила, что хотела бы помириться с сестрой и общаться.