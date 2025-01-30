Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой, с которой имеет непростые отношения

Актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками редким фото со своей сестрой Натальей. Она нашла его в архивах покойной мамы Анны Ивановны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Сумской. Кстати, ее сестра также является актрисой.

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Ольга Сумская опубликовала черно-белую фотографию с сестрой Натальей, на которой они еще совсем юные. Заметно, что фотография была сделана очень давно, ведь на ней виднеются потертости. Актриса ищет фотографа этого снимка.

Нашла замечательное, редкое фото в сундуке у мамочки... Может найдется фотограф? Буду благодарна,

– говорится в заметке.

Поклонники Ольги Сумской и украинские звезды написали много приятных слов в комментариях. Однако некоторые отметили – заметно, что народная артистка Украины скучает по своей сестре.

"Красавицы", – написала Тоня Матвиенко.

"Какие красивые", – оставила комментарий Наталья Денисенко.

"Как же вами гордилась мама! Такие красивые и талантливые у нее дочери. Светлая память вашей мамочке ... Представляю, как она любила эту фотографию".

"Видно, Оля, вы по сестре скучаете. И, видимо, таки хотели бы снова общаться".

"О, какое красивое фото, это правда сокровище. Две сестрички, как те две ленты, что сплелись в одной косичке".

"Эталоны женской красоты!"

"Вау!", – написал Александр Рудинский.

Что известно об отношениях Ольги и Натальи Сумских