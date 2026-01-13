Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад
- Ольга Сумская поделилась архивными фото с 1995 года.
- Актриса получила много комплиментов в комментариях.
Ольга Сумская поделилась архивными фото, сделанными в 1995 году. Актриса показала, как выглядела в молодости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сумской. Она опубликовала два черно-белых портрета.
Ольга Сумская продемонстрировала стильный образ 90-х годов. На фото выделяются черты лица актрисы: большие глаза и губы, родинка над губой и темные брови. Женщина также предстала с волнистыми волосами.
На фотографиях нет ничего лишнего, а Сумская завораживает своим пристальным взглядом. Народная артистка Украины получила немало комплиментов в комментариях. Некоторые отмечают, что ей удалось сохранить естественную красоту.
- "Невероятная красавица".
- "Олечка – легенда. Очаровательная и красивая, молодая женщина".
- "Самая красивая украинка всех времен".
- "Вы и сейчас очень красивая женщина".
- "Как лесная мавка и тогда, и сейчас. Не прирученная временем!"
- "Гордость украинского кинематографа. Бриллиант".
Реакция сети на фото Ольги Сумской / Скриншоты из инстаграма актрисы
Стоит заметить, что Ольга Сумская довольно часто делится с подписчиками архивными фотографиями. Например, в октябре она показала фотографию, которую сделала в 2000 году.
Ранее Ольга Сумская показала фото из детства
Осенью Ольга Сумская опубликовала в инстаграме серию фотографий из детства, которое провела в Запорожье. Актриса рассказала, что они с отцом часто варили уху из судаков, которых он ловил, на острове Хортица.
Первое фото Сумская сделала зимой возле своего дома на улице Школьной, 27. Она позирует рядом со снеговиком, которого слепила сама. Ольга припомнила, что тогда снег выпадал редко.