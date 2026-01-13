Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Ольга Сумская поделилась архивными фото, сделанными в 1995 году. Актриса показала, как выглядела в молодости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сумской. Она опубликовала два черно-белых портрета.

Не пропустите Это был ужас, – Ольга Сумская впервые рассказала о тяжелых родах

Ольга Сумская продемонстрировала стильный образ 90-х годов. На фото выделяются черты лица актрисы: большие глаза и губы, родинка над губой и темные брови. Женщина также предстала с волнистыми волосами.

Ольга Сумская в молодости / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская в 1995 году / Фото из инстаграма актрисы

На фотографиях нет ничего лишнего, а Сумская завораживает своим пристальным взглядом. Народная артистка Украины получила немало комплиментов в комментариях. Некоторые отмечают, что ей удалось сохранить естественную красоту.

"Невероятная красавица".

"Олечка – легенда. Очаровательная и красивая, молодая женщина".

"Самая красивая украинка всех времен".

"Вы и сейчас очень красивая женщина".

"Как лесная мавка и тогда, и сейчас. Не прирученная временем!"

"Гордость украинского кинематографа. Бриллиант".

Реакция сети на фото Ольги Сумской / Скриншоты из инстаграма актрисы

Стоит заметить, что Ольга Сумская довольно часто делится с подписчиками архивными фотографиями. Например, в октябре она показала фотографию, которую сделала в 2000 году.

Ольга Сумская в 2000 году / Фото из инстаграма актрисы

Ранее Ольга Сумская показала фото из детства