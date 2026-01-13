Укр Рус
13 января, 11:30
3

Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Мария Примыч
Основні тези
  • Ольга Сумская поделилась архивными фото с 1995 года.
  • Актриса получила много комплиментов в комментариях.

Ольга Сумская поделилась архивными фото, сделанными в 1995 году. Актриса показала, как выглядела в молодости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сумской. Она опубликовала два черно-белых портрета.

Ольга Сумская продемонстрировала стильный образ 90-х годов. На фото выделяются черты лица актрисы: большие глаза и губы, родинка над губой и темные брови. Женщина также предстала с волнистыми волосами.

Ольга Сумская в молодости / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская в 1995 году / Фото из инстаграма актрисы

На фотографиях нет ничего лишнего, а Сумская завораживает своим пристальным взглядом. Народная артистка Украины получила немало комплиментов в комментариях. Некоторые отмечают, что ей удалось сохранить естественную красоту.

  • "Невероятная красавица".
  • "Олечка – легенда. Очаровательная и красивая, молодая женщина".
  • "Самая красивая украинка всех времен".
  • "Вы и сейчас очень красивая женщина".
  • "Как лесная мавка и тогда, и сейчас. Не прирученная временем!"
  • "Гордость украинского кинематографа. Бриллиант".

Реакция сети на фото Ольги Сумской / Скриншоты из инстаграма актрисы

 

 

Стоит заметить, что Ольга Сумская довольно часто делится с подписчиками архивными фотографиями. Например, в октябре она показала фотографию, которую сделала в 2000 году.

Ольга Сумская в 2000 году / Фото из инстаграма актрисы

  • Осенью Ольга Сумская опубликовала в инстаграме серию фотографий из детства, которое провела в Запорожье. Актриса рассказала, что они с отцом часто варили уху из судаков, которых он ловил, на острове Хортица.

  • Первое фото Сумская сделала зимой возле своего дома на улице Школьной, 27. Она позирует рядом со снеговиком, которого слепила сама. Ольга припомнила, что тогда снег выпадал редко.