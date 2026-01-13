Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сумської. Вона опублікувала два чорно-білі портрети.
Ольга Сумська продемонструвала стильний образ 90-х років. На фото виділяються риси обличчя акторки: великі очі й губи, родимка над губою та темні брови. Жінка також постала з хвилястим волоссям.
Ольга Сумська у молодості / Фото з інстаграму акторки
Ольга Сумська у 1995 році / Фото з інстаграму акторки
На фотографіях немає нічого зайвого, а Сумська заворожує своїм пильним поглядом. Народна артистка України отримала чимало компліментів у коментарях. Дехто зазначає, що їй вдалося зберегти природну красу.
- "Неймовірна красуня".
- "Олечка – легенда. Чарівна і красуня, молода жінка".
- "Найкрасивіша українка всіх часів".
- "Ви й зараз дуже красива жінка".
- "Наче лісова мавка і тоді, і зараз. Не приручена часом!"
- "Гордість українського кінематографа. Діамант".
Реакція мережі на фото Ольги Сумської / Скриншоти з інстаграму акторки
Варто зауважити, що Ольга Сумська доволі часто ділиться з підписниками архівними фотографіями. Наприклад, у жовтні вона показала світлину, яку зробила у 2000 році.
Ольга Сумська у 2000 році / Фото з інстаграму акторки
Раніше Ольга Сумська показала фото з дитинства
Восени Ольга Сумська опублікувала в інстаграмі серію фотографій з дитинства, яке провела у Запоріжжі. Акторка розповіла, що вони з батьком часто варили юшку з судаків, яких він ловив, на острові Хортиця.
Перше фото Сумська зробила взимку біля свого будинку на вулиці Шкільній, 27. Вона позує поруч зі сніговиком, якого зліпила сама. Ольга пригадала, що тоді сніг випадав рідко.