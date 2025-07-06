Без капли фотошопа: Ольга Сумская поразила архивными фото с откровенной съемки
- Ольга Сумская поделилась архивными фото с фотосессии, сделанной 17 лет назад французским фотографом украинского происхождения Юрием Билаком.
- Фотосессия вызвала многочисленные положительные отзывы от коллег и поклонников в социальных сетях.
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивными фотографиями. Она показала, как выглядела на фотосессии 17 лет назад.
Ольга Сумская обнародовала фото на своей странице в инстаграме, передает Show 24. Актриса призналась, что кадры с этой съемки – одни из ее самых любимых.
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Ольга Сумская позировала в объективе французского фотографа украинского происхождения Юрия Билака. Актриса предстала в черном белье и серо-серебристом корсете с завязками спереди и черными полосками. Образ Сумской дополняли черные кожаные ботфорты и макияж с акцентом на глазах.
Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения Юрий Билак. 2008 год, без фотошопа,
– поделилась актриса.
Ольга Сумская в 2008 / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Ольга Сумская в 2008 / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Архивная фотосъемка собрала множество предпочтений и положительных комментариев от звездных коллег и поклонников.
- "Просто вау!";
- "Секс-символ";
- "Вы просто не стареете";
- "Браво! Украинские женщины самые красивые";
- "Непревзойденная красавица";
- "Всегда была и есть эталоном красоты. Чистая украинская красота";
- "Оля, ты пожар".
Добавим, ранее Ольга Сумская показывала, как выглядела в 16 лет. Она делилась архивным снимком из Полтавы, где выступала с другими актерами со спектаклем "Возвращение блудного отца" в театре имени Николая Гоголя.