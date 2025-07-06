Без капли фотошопа: Ольга Сумская поразила архивными фото с откровенной съемки

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивными фотографиями. Она показала, как выглядела на фотосессии 17 лет назад.

Ольга Сумская обнародовала фото на своей странице в инстаграме, передает Show 24. Актриса призналась, что кадры с этой съемки – одни из ее самых любимых.

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Ольга Сумская позировала в объективе французского фотографа украинского происхождения Юрия Билака. Актриса предстала в черном белье и серо-серебристом корсете с завязками спереди и черными полосками. Образ Сумской дополняли черные кожаные ботфорты и макияж с акцентом на глазах.

Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения Юрий Билак. 2008 год, без фотошопа,

– поделилась актриса.



Ольга Сумская в 2008 / Фото из инстаграма Ольги Сумской



Ольга Сумская в 2008 / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Архивная фотосъемка собрала множество предпочтений и положительных комментариев от звездных коллег и поклонников.

"Просто вау!";

"Секс-символ";

"Вы просто не стареете";

"Браво! Украинские женщины самые красивые";

"Непревзойденная красавица";

"Всегда была и есть эталоном красоты. Чистая украинская красота";

"Оля, ты пожар".

Добавим, ранее Ольга Сумская показывала, как выглядела в 16 лет. Она делилась архивным снимком из Полтавы, где выступала с другими актерами со спектаклем "Возвращение блудного отца" в театре имени Николая Гоголя.