Ольга Сумская очаровала архивным фото: как она выглядела в 16 лет
- Ольга Сумская поделилась архивным фото из юности, сделанным в Полтаве, когда ей было 16 лет.
- Сумская посетила Полтаву с гастролями и сделала новое фото на том же месте, где она позировала в юности.
Ольга Сумская показала, как выглядела в 16-летнем возрасте. Поклонники засыпали актрису комплиментами.
Сумская поделилась архивным фото из юности в инстаграме, передает Show 24. Ее сфотографировали в Полтаве.
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Ольга Сумская опубликовала архивную черно-белую фотографию, которую ей сделал отец в Полтаве. Актрисе было 16 лет, заметно, что тогда народная артистка Украины имела очень длинные волосы. Она позировала возле фонтана.
Сумская также добавила к сообщению фотографию, сделанную вчера на том же самом месте. Дело в том, что она приехала с гастролями в Полтаву. 31 мая Ольга вместе с другими актерами выступала со спектаклем "Возвращение блудного отца" в театре имени Николая Гоголя.
Полтава... Возле театра им. Гоголя. Мне 16 лет. Фотографировал папа. На том же месте сегодня. Только фонтан не работает. То, может, починят и будет радовать полтавчан, как и раньше! Надеемся!,
– написала Ольга Сумская.
Реакция сети
В комментариях поклонники пишут комплименты Ольге Сумской:
- "Такое душевное фото. Очень красиво!"
- "Очень красивая. И тогда, и сейчас".
- "Вы не изменились, а только стали лучше!"
- "Какая же вы красивая! Наша красота!"
- "Оля, какая же вы прекрасная! Как и наша Полтава".
- "Почти не изменились. Разве что цвет волос. Вы самая красивая".
Напомним, ранее Ольга Сумская показала архивное видео со свадьбы с Виталием Борисюком.