29 лет вместе: Ольга Сумская показала архивное видео со свадьбы с Борисюком
- Ольга Сумская и Виталий Борисюк отмечают 29-ю годовщину брака, актриса поделилась архивным видео со свадьбы 1996 года.
- Звездные супруги получили много поздравлений по случаю праздника.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк празднуют 29-ю годовщину брака. По случаю праздника актриса показала архивное видео с мужем со дня их свадьбы.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сумской. Свадьба пары состоялась в 1996 году.
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В сториз Ольга Сумская распространила видео со дня свадьбы с Виталием Борисюком, которое пара сыграла 29 лет назад. Актриса предстала в коротком платье. Свой образ она дополнила короткой фатой, украшениями и перчатками, а в руках держала букет. Актер надел светлый костюм, белую рубашку и галстук.
А это мы 29 лет назад! Наш май,
– написала Ольга Сумская.
Свадьба Сумской и Борисюка / Видео из инстаграма актрисы
Также Ольга Сумская опубликовала видео с 2021 года, когда супруги праздновали 25-ю годовщину брака. Актриса показалась в свадебном платье и длинной фате, с цветами в руках. Виталий Борисюк надел костюм.
Незабываемо! Видео 2021 года, серебряная свадьба,
– говорится в заметке.
В сети поздравляют звездных супругов
В комментариях под видео звездных супругов поздравляют с 29-й годовщиной брака.
- "Я хорошо помню этот день! Вы прекрасны! Люблю вашу семью! Живите долго, счастливо и здорово!, – Виталий Козловский.
- "Самые искренние поздравления вашей невероятной семье!", – Иванна Онуфрийчук.
- "Поздравляю! Замечательная пара", – Ольга Цибульская.
- "Ну вы невероятные", – Наталка Денисенко.
- "Искренние поздравления!", – Анастасия Цимбалару.
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