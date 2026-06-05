Сперва чувства, – Сумская заговорила о личной жизни младшей дочери

Народная артистка Украины Ольга Сумская высказалась о личной жизни своей младшей дочери Анны. Актриса призналась, важно ли ей, чтобы девушка строила отношения с мужчиной из состоятельной семьи.

Подробностями Сумская поделилась в комментарии РБК-Украина LIFE.

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Ольга Сумская отметила, что не вмешивается в личную жизнь своих детей.

Как складывается, так Господь сопрягает. Ты никогда не можешь посоветовать что-то материнское, ты просто хочешь, чтобы твое дитя было счастливое,

– сказала актриса.

Журналистка поинтересовалась у народной артистки Украины, была бы ли она готова помочь дочери и ее любимому с жильем в начале семейной жизни. Сумская отметила, что готова во всем поддерживать своих детей.

Но мы тоже начинали с нуля когда-то, поэтому никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни. И никогда не выходите замуж за состояние, потому что сначала чувства, а потом все прибавится. Выходите замуж за того мужчину, от которого вы хотите родить прекрасных детей,

– добавила Ольга Вячеславовна.

Для справки! Ольга Сумская воспитывает двух дочерей: Антонину от бывшего мужа Евгения Паперного, которая живет в России, и Анну, которую родила в браке с Виталием Борисюком.

Встречается ли с кем-то младшая дочь Сумской?

В марте Анна Борисюк рассказывала, что находится в отношениях. Девушка делилась, что любимый по профессии не актер. Они встречаются уже около полугода и живут вместе.

"У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. В то же время мы очень похожи – в ценностях, в темпе", – отметила Анна.

Другие подробности отношений с бойфрендом младшая дочь Сумской не раскрыла.