Оля Цибульская ответила на критику из-за концерта в День памяти жертв голодоморов

22 ноября, в День памяти жертв голодоморов, Ольга Цибульская отыграла концерт в Теплике Винницкой области. Певица отреагировала на критику, с которой столкнулась после этого.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Цибульской. Она записала видеообращение.

Ольга Цибульская рассказала, что концерт начался с минуты молчания. По словам певицы, команда убрала часть развлекательной программы.

Во время концерта мы тоже вспомнили жертв: и гражданских, и военных. Есть специальный блок, где я читаю стих, где мы поем песню "Живешь". Помним каждый момент, в какое страшное время мы живем,

– отметила она.

Цибульская добавила, что зрители в зале восприняли концерт тепло и с пониманием. В то же время она отметила, что понимает возмущение общества. Певица отметила, что является частью украинского народа, поэтому разделяет боль, однако попросила отнестись с пониманием.

В сегодняшних условиях, из-за полномасштабного вторжения, из-за постоянных отключений света, из-за разрешений, которые то дают города и общины, то не дают, из-за купленных билетов зрителями и постоянных переносов концерта, мы работаем тоже в сложных условиях,

– отметила Ольга.

По словам Цибульской, сложно выбрать дату концерта и они постоянно переносятся.

Я понимаю вас и очень прошу тоже отнестись к ситуации с пониманием. Ни секунды я не забываю, где я живу, потому что я остаюсь здесь, в Украине, со своим ребенком. И еще хотела сказать: а какой в наше время день – не день памяти?,

– завершила обращение Цибульская.

Какой похожий скандал был раньше?