Оля Цибульська відповіла на критику через концерт у День пам'яті жертв голодоморів

22 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, Ольга Цибульська відіграла концерт у Теплику Вінницької області. Співачка відреагувала на критику, з якою стикнулася після цього.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Цибульської. Вона записала відеозвернення.

Ольга Цибульська розповіла, що концерт почався з хвилини мовчання. За словами співачки, команда прибрала частину розважальної програми.

Під час концерту ми теж згадали жертв: і цивільних, і військових. Є спеціальний блок, де я читаю вірш, де ми співаємо пісню "Живеш". Пам'ятаємо кожної миті, в який страшний час ми живемо,

– зазначила вона.

Цибульська додала, що глядачі у залі сприйняли концерт тепло та з розумінням. Водночас вона зауважила, що розуміє обурення суспільства. Співачка наголосила, що є частиною українського народу, тож розділяє біль, однак попросила поставитися з розумінням.

У сьогоднішніх умовах, через повномасштабне вторгнення, через постійні відключення світла, через дозволи, які то дають міста та громади, то не дають, через куплені квитки глядачами й постійні перенесення концерту, ми працюємо теж в складних умовах,

– зазначила Ольга.

За словами Цибульської, складно вибрати дату концерту і вони постійно переносяться.

Я розумію вас і дуже прошу теж поставитися до ситуації з розумінням. Жодної секунди я не забуваю, де я живу, бо я лишаюся тут, в Україні, зі своєю дитиною. І ще хотіла сказати: а який у наш час день – не день пам'яті?,

– завершила звернення Цибульська.

Який схожий скандал був раніше?