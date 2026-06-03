Цибульская увеличила гонорар за ведение свадьбы и раскрыла новую сумму: "Никто не соглашается"

Оля Цибульская не только поет на свадьбах, но и работает как ведущая праздников. Она рассказала, сколько сейчас стоит ее работа в таком формате.

Ранее гонорар Цибульской как ведущей составлял примерно 5-6 тысяч долларов. Теперь она подняла цену. Об этом звезда сказала в комментарии для шоу "Тур звездами", которое выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".

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За плечами у Оли Цибульской уже около 900 проведенных свадеб. В то же время последний год артистка отказывалась от этой работы ведущей, потому что устала.

Это сложно. Это по 8-9 часов на каблуках, с подвешенным языком, с открытым ртом, поэтому я сейчас называю цену, на которую мало кто соглашается – 10-15 тысяч евро. Пока никто не соглашается, поэтому у меня выходной,

– сказала она.

Кстати, перед этим Цибульская отмечала, что роль ведущей обычно оценивается дороже, чем ее выступление как певицы.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

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Ведущий Григорий Решетник рассказывал, что его самый большой гонорар был примерно 15 тысяч долларов.

В конце 2025 года, по данным ивент-агентств, выступления украинских артистов стоили от 5 тысяч долларов и могли достигать более 60 тысяч евро. Так, например, пригласить Позитива на свой праздник в декабре прошлого года стоило около 5 тысяч долларов, Тину Кароль – примерно 25 тысяч евро, а Артема Пивоварова – от 60 тысяч евро. Стоит учитывать, что в праздничные периоды, особенно на Новый год, цены обычно возрастают в 2-3 раза. Окончательная стоимость также зависит от формата события, количества гостей, локации, технического обеспечения и дополнительных пожеланий клиента.