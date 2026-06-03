Раніше гонорар Цибульської як ведучої складав приблизно 5-6 тисяч доларів. Тепер вона підняла ціну. Про це зірка сказала в коментарі для шоу "Тур зірками", яке виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

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За плечима в Олі Цибульської вже близько 900 проведених весіль. Водночас останній рік артистка відмовлялась від цієї роботи ведучої, бо втомилася.

Це складно. Це по 8-9 годин на підборах, з підвішеним язиком, з відкритим ротом, тому я зараз називаю ціну, на яку мало хто погоджується – 10-15 тисяч євро. Поки що ніхто не погоджується, тому я маю вихідний,

– сказала вона.

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До речі, перед цим Цибульська зазначала, що роль ведучої зазвичай оцінюється дорожче, ніж її виступ як співачки.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

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Ведучий Григорій Решетнік розповідав, що його найбільший гонорар був приблизно 15 тисяч доларів.

Наприкінці 2025 року, за даними івент-агентств, виступи українських артистів коштували від 5 тисяч доларів і могли сягати понад 60 тисяч євро. Так, наприклад, запросити Позитива на своє свято у грудні минулого року коштувало близько 5 тисяч доларів, Тіну Кароль – приблизно 25 тисяч євро, а Артема Пивоварова – від 60 тисяч євро. Варто враховувати, що у святкові періоди, особливо на Новий рік, ціни зазвичай зростають у 2-3 рази. Остаточна вартість також залежить від формату події, кількості гостей, локації, технічного забезпечення та додаткових побажань клієнта.