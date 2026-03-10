Ценю свой труд, – Оля Цибульская рассекретила, сколько стоит пригласить ее на праздник
- Оля Цибульская рассказала, что ее гонорар за ведение праздничных мероприятий начинается от 5-6 тысяч долларов, и она проводит такие мероприятия раз в четыре месяца.
- В декабре 2025 года гонорары других украинских артистов варьировались от нескольких тысяч до более 60 тысяч евро, с возможным ростом в новогоднюю ночь.
Известная певица Оля Цибульская не ограничивается только музыкой: она также пишет книги, ведет радиопрограммы и работает ведущей на различных праздниках, в частности на свадьбах.
Цибульская рассказала о своем гонораре как ведущей. Детали артистка раскрыла в интервью для ютуб-канала "Разговор".
Оля призналась, что соглашается вести праздничные мероприятия примерно раз в четыре месяца, ведь для нее это очень эмоционально изнурительная работа. К этому времени она уже провела около 900 свадеб. Интересно, что пригласить Цыбульскую как ведущую на свадьбу обойдется дороже, чем как певицу.
От 5-6 тысяч долларов. Я ценю свой труд, и, действительно, мало кто может так, как я. Не потому, что я себя нахваливаю. Это просто сумасшедший опыт. Говорят, что я хорошо импровизировать умею,
– поделилась певица.
Интервью с Олей Цибульской: смотрите видео онлайн
Каковы гонорары других украинских артистов?
- В декабре 2025 года цены на выступления звезд колебались от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов или евро. Так, известно, что Позитив выступает за 6 000 тысяч долларов, Курган и Agregat – за 8 000 тысяч долларов, YAKTAK – 10 000 тысяч евро, Parfeniuk – 10 000 тысяч долларов, Анна Тринчер – 10 500 тысяч долларов, Alyona Alyona – 13 000 тысяч долларов, а Дзидзьо, KOLA и Wellboy получают по 15 000 тысяч долларов. Оля Полякова оценивает свои выступления в 20 000-25 000 тысяч долларов, Klavdia Petrivna и Тина Кароль – по 25 000 тысяч евро, Монатик – 25 000-30 000 тысяч долларов, Верка Сердючка – от 30 000 тысяч евро, Надя Дорофеева – 35 000 тысяч долларов, Макс Барских – 50 000 тысяч евро, а Артем Пивоваров – более 60 000 тысяч евро.
- В новогоднюю ночь тарифы обычно возрастают в 2-3 раза по сравнению с обычными.
- В то же время окончательная стоимость выступления также зависит от количества гостей, локации, технического обеспечения, количества артистов и дополнительных активностей. После консультации ивент-агентство составляет индивидуальную смету с учетом всех пожеланий заказчика.