Срочное совещание: Оля Цыбульская раскрыла свой новый вес после похудения

Украинская певица Оля Цыбульская поделилась с подписчиками промежуточными результатами своего похудения. Артистка, которая ранее весила более 70 килограммов, раскрыла свой текущий вес и рассказала о методах поддержания фигуры.

На своей странице в инстаграме певица опубликовала новые снимки, на которых она запечатлена в мини-юбке и топе. Цибульская отметила, что продолжает активно работать над собой, чтобы обрести желаемую форму. Известно, что ранее вес певицы составлял 71 килограмм, однако сейчас эта цифра существенно уменьшилась.

Срочное совещание. 57 400. Худеем дальше или хватит?

– обратилась Оля к аудитории.

Оля Цибульская / фото из инстаграма

Кроме того, ранее артистка уже делилась подробностями своего процесса похудения. По словам певицы, толчком к изменениям в питании стал сложный график во время поездки в США. Из-за резкой смены часовых поясов у артистки полностью сбился режим: днем она чувствовала усталость и не имела аппетита, а ночью есть было неудобно.

Выходом из ситуации стала замена традиционного ужина на протеин. Вернувшись домой, певица решила сохранить эту пищевую привычку. Кроме того, певица поддерживает фигуру благодаря спорту – к регулярным занятиям пилатесом она добавила силовые тренировки, потому что сейчас прекрасно себя чувствует.

Напомним, что впервые Олю Цибульскую после похудения мы увидели в облегающем платье на большой сцене.