В сети появились слухи, что Дзидзьо впервые стал отцом: кума певца отреагировала

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, скрывает личную жизнь. Однако в сети ходят слухи, что певец стал отцом. Более того, появилась информация, что у него родилась двойня.

Сам Хома о личной жизни не говорит, однако слухи в проекте "Наедине с гламуром" прокомментировала его кума, певица Оля Цибульская. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "ТСН Гламур".

Оля Цибульская не стала раскрывать подробности личной жизни кума. Журналистка поинтересовалась у певицы, знает ли она что-то о пополнении в семье Михаила Хомы.

Ничего не знаю. Надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо. Больше никто,

– ответила она.

Цибульская поделилась, что последний раз виделась с Хомой весной на благотворительном концерте. Однако артистка отметила, что они периодически переписываются, поздравляют друг друга с праздниками и поддерживают релизы.

У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю,

– сказала Оля.

Напомним, ранее бывшая жена Дзидзьо, певица SLAVIA, говорила, что у него нет женщины. Об этом она рассказала в шоу "Ближе к звездам", что вышло на ютуб-канале телеканала ТЕТ.

Что известно о личной жизни Михаила Хомы?