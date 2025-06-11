Он спонсирует мой покой, – Цибульская рассказала о доходах и финансовой поддержке от мужа

Оля Цибульская откровенно поделилась своими заработками от концертов и роялти. Как оказалось, на эти средства не проживешь.

Певица рассказала, что концерты сегодня не приносят ей доходов, а роялти от песен довольно мизерные, пишет Show24 со ссылкой на интервью kp.ua.

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Сейчас Цибульская зарабатывает не на творчестве, а на рекламах, дуэтах и онлайн-контенте. По ее словам, сегодня концерты – это не про деньги, а роялти она называет приятным комплиментом.

Но концерты – это как молитва. Не для денег, а для связи. Роялти – это как карманные от Вселенной: приятно, но не проживешь. Песни крутят, но чтобы платили, надо, чтобы еще и звезды сошлись. Поэтому роялти – как комплимент от баристы. Не разбогатеешь, но день приятнее,

– отметила артистка.

Кроме того, все заработанные деньги идут на ее творчество, а вот финансово семью обеспечивает муж. Избранник Цибульской порой может помочь жене с карьерой, но это бывает в моментах, когда Ольга находится "на краю".

Ольга Цибульская с мужем и сыном / Фото из инстаграма артистки

Если и подстраховывает – то не как банк, а как партнер, который видит, когда я стою на краю и держусь на энтузиазме и успокоительных. В нашем браке нет "он дал – она потратила". Есть "он поверил – она сделала",

– откровенно поделилась Цибульская.

Напомним, что ранее исполнительница скрывала любимого. Впервые он показался во время полномасштабной войны. Им оказался Сергей Грисюк – руководитель ООО "Радивиловмолоко", которым также руководят его отец и брат. Ранее мужчина был депутатом Радивиловского горсовета.

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